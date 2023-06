Festa da Cultura Nordestina 2023 divulga programação completa

Forró, sertanejo e maracatu animarão o 2° Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina de Santa Bárbara d’Oeste que acontecerá nos dias 24 e 25 de junho, ambos com início às 11 horas, na Praça da Migração, na Zona Leste do Município. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta quinta-feira (15) a programação musical completa do evento, que conta com patrocínio da Cervejaria 3 Américas.

Os shows começarão no sábado (24) às 11h45 com o Maracatu Estação Quilombo. Em seguida se apresentarão Sheyla Canova e banda (14 horas), Folia de Reis “Ouro, Incenso e Mirra” (16 horas) e Alexandra Souza e banda (19 horas).O ponto alto do primeiro dia será o Trio Dona Zefa, às 21 horas. Com 20 anos de estrada, o Trio já fez seis turnês internacionais, em 10 países europeus, além da Palestina, e lançou cinco CDs, dois LPs e um DVD.

A agenda do domingo (25) terá início às 11 horas. Subirão ao palco Otávio Carloto e banda (12 horas) e Lis Ferraz (15 horas). O destaque será o grupo Dois Dobrado, às 18 horas, que mistura influências como o Rock, Choro, Música Erudita e é claro o Forró – ingredientes da receita contagiante do grupo que utiliza sanfona, triângulo, zabumba e cavaquinho.

Além da música, o Festival trará um cardápio típico e beneficente explorado pelas instituições assistenciais: Casa da Criança, Serviço de Assistência Social – Meimei, Associação Assistencial para Melhoria de Vida – AMEV, Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM, Associação Vinde a Luz e Imaculada Conceição. Essas instituições foram selecionadas por meio de Edital de Chamamento Público.

Confira a programação musical:

Sábado (24)

11h45 – Maracatu Estação Quilombo

14h – Sheyla Canova e banda

16h – Folia de Reis “Ouro, Incenso e Mirra”

19h – Alexandra Souza e banda

21h – Dona Zefa

Domingo (25)

12h – Otávio Carloto e banda

18h – Dois Dobrado

Confira o cardápio:

Casa da Criança

Porção de Coxinhas (Costela ou Carne Seca), Porção Bolinho de Mandioca com Provolone, Porção de Bolinho de Abóbora com Carne Seca, Bala Baiana, Bolo de Rolo com Sorvete, Porção de Dadinho de Tapioca, Doces Típicos: Morango no Chocolate, Maçã do Amor, Cocada Branca e Queimada, Quebra-Queixo e Coquinho e Cachaça de Rapadura e Gabriela.

Serviço de Assistência Social – Meimei

Lanche de Linguiça, Combo: Lanche de Linguiça Artesanal e Batata Frita, Porção de Batata Frita, Porção de Batata Frita: Cheddar ou Bacon, Açaí Tradicional 300ml, Açaí de 500 ml, Açaí Vegano 300ml, Açaí 700ml, Pastel de Carne Seca com Abóbora Cabotiá e Pastel – recheios: Carne Seca; Queijo, Palmito e Goiabada com Queijo.

Associação Assistencial para Melhoria de Vida – AMEV

Espeto: Carne, Frango e Linguiça, Caldo de Mandioquinha, Mandioca Frita, Baião de 2, Combo: Baião de 2, Caldo de Mandioquinha e Mandioca Frita e Pamonha: doce, doce com queijo.

Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM

Churros Doce – sabores: Brigadeiro, Doce de Leite e Goiabada, Churros Doce Típico – sabores: Cocada, Paçoca e Pé de Moleque, Churros Salgado Típico – sabores: Carne Seca, Linguiça e Frango; todos com Catupiry, Batata Chips e Batata ao Molho Gourmet.

Associação Vinde a Luz

Imaculada Conceição

Pastel de Carne Seca, Pastel Caipira: Frango desfiado, Bacon, Requeijão, Milho, Tomate, Cebola, Caldo de Galinha, Pastel de Queijo, Pastel Uepa: Massa de Pastel sem Recheio, Escondidinho de Carne Seca, Cuscuz Mole e Quentão Diferenciado (Açúcar Queimado, Caldo de Cana, Gengibre, Cravo, Canela e Aguardente).

Serviço:

2º Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina

Dia 24 de junho, sábado, das 11 horas às 22h30

Dia 25 de junho, domingo, das 11 horas às 19h30

Praça da Migração – Avenida da Indústria, no Jardim Pérola, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

