A Prefeitura de Americana vai recorrer da decisão da Justiça local que ordenou a paralisação do processo do PMI, que na prática funciona como um passo para a desejada privatização do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Nesta segunda-feira, a Justiça de Americana determinou a suspensão imediata do processo que levaria à ‘liberação’ para a privatização do DAE (Departamento de Água e Esgoto) da cidade.

A decisão do juiz Willi Lucarelli segue a orientação do Ministério Público (Sérgio Buonamici) que aponta que seja suspenso o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), lançado este ano para atrair empresas interessadas na concessão.

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Americana informa que não foi notificada oficialmente, mas irá recorrer da decisão e se manifestará nos autos do processo.

Lucarelli é o responsável pela 2a vara cível da cidade. A decisão atende pedido feito pelos advogados Renato Martins (ex-vereador) e Sara C Pinto (presidente do Agir da cidade).

