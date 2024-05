A Parada LGBTQIAPN+ é um dos eventos mais aguardados do ano na Avenida Paulista que sempre reúne uma multidão de pessoas para celebrar a diversidade. O Shopping Cidade São Paulo se prepara para a data, com muitas opções de compras para os clientes que amam produzir seus looks com antecedência.

No jardim lateral, muito conhecido entre os visitantes do empreendimento, uma decoração com a temática ficará presente durante todo o mês de junho com uma iluminação especial com as cores da bandeira LGBTQIAPN+ para receber o público que quiser tirar fotos e compartilhar seus momentos nas redes sociais, além de uma adesivação especial na entrada do shopping para entrar no clima do evento.

Para compor os looks mais icônicos deste ano a Converse, Piso Térreo, que todos os anos desenvolve uma coleção em homenagem ao orgulho LGBTQIAPN+, desta vez fez a Converse Pride 2024 inspirada nos pioneiros da comunidade gay, por meio da mensagem de campanha Orgulho de Ser. O icônico Chuck 70 ganha sua versão Pride e celebra a cultura dos líderes queer que abrem caminho para alegria e amor. Sua parte superior prateada e os gráficos em arco-íris neon traduzem o espírito desbravador da comunidade LGBTQIAPN+.

A FARM que é conhecida por suas estampas marcantes também é um sucesso entre o público que buscam a marca para compor looks coloridos e frescos, além de pochetes, super úteis para quem quer ficar confortável e com estilo.

E por falar em estilo, um belo par de óculos de sol pode compor o look e proteger dos raios ultravioletas, então a Chili Beans e a Evoke têm modelos incríveis para todos os gostos e bolsos.

Como é uma programação intensa, uma opção excelente de calçados que não machucam os pés, a Crocs traz modelos incríveis e coloridos para compor o visual.

Mas há os que optem por um modelo mais casual, básico. Esses podem passar na Hering, Youcom, Calvin Klein, que com certeza encontrarão suas T-Shirts e Jeans com a padronagem que prefiram.

“Somos um shopping que representa toda a diversidade da cidade, assim como o paulistano. Celebrar essa data é reforçar que somos um espaço plural, onde todos se sentem acolhidos e representados”, disse a gerente de Marketing do Shopping Cidade São Paulo, Cindy Beni.

Serviço

O Shopping Cidade São Paulo estará fechado no dia 2 de junho.

Endereço: Avenida Paulista, 1230 – Bela Vista – SP

Horário: De segunda à sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 11h às 22h.

