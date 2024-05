Motoboy de Americana estará no maior festival de motos do Brasil

O motoboy de Americana Álvaro Freitas estará mais uma vez no Festival Interlagos, considerado maior festival de experiência do mundo e um dos maiores encontros de motociclistas do país.

O jovem americanense é embaixador da Pneus Technic e agenciado pela Valps Representações. Nessa edição, Ávaro, que é também influencer com quase 70 mil seguidores no Instagram, levará alguns seguidores para conhecer o festival.

O Festival Interlagos acontece nos dia 6, 7, 8 e 9 de junho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

