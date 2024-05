Americana realiza 7ª Conferência Municipal da Cidade em junho

Americana realizará a 7ª Conferência Municipal da Cidade no dia 22 de junho. Com o tema “Construindo a política de desenvolvimento urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, o objetivo do encontro é avaliar a situação atual da política de desenvolvimento urbano local e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento.

Os temas discutidos serão norteados por cinco eixos: urbanismo e habitação, infraestrutura e mobilidade, meio ambiente e mudanças climáticas, cidades inteligentes e governança e participação social.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Americana, por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Mais notícias da cidade e região

“A conferência é um instrumento importante para debater temas de relevância não só para Americana, mas para todas as cidades do País. A iniciativa segue os dispositivos legais determinados pelos governos federal e estadual. O evento tem como finalidade produzir um relatório das deliberações que, posteriormente, serão apresentadas na conferência estadual”, explicou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

A primeira reunião preparatória para a conferência foi realizada na noite desta quinta-feira (23), com a participação de integrantes do poder público e da sociedade civil. Durante o encontro, foi formada a comissão organizadora, que também vai elaborar o regimento interno do evento.

A 7ª Conferência Municipal da Cidade de Americana ocorre no dia 22 de junho, das 8 às 18 horas, no campus Maria Auxiliadora do Unisal, na Avenida de Cillo, nº 3.500, no Parque Universitário.