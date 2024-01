Um homem de 29 anos foi preso após agredir, roubar e atear fogo na casa da ex-esposa, uma professora de 27 anos, no bairro Cariobinha, em Americana, na noite do último sábado.

Segundo a Polícia Militar, no local, a equipe se deparou com a solicitante do lado de fora da residência, informando aos policiais que tinha acabado de elaborar medida protetiva de urgência contra seu ex-esposo, que é usuário de drogas, e em data anterior, a agrediu e praticou furto em sua residência.

No momento da ocorrência, a solicitante afirmou que seu ex-marido estava dentro de sua casa em posse de duas facas, ateou fogo no interior da residência e estava tentando roubar mais itens de sua propriedade.

Na sequência, a equipe visualizou o indivíduo no telhado da casa da vítima que, e em ato contínuo, saltou para a via pública, onde foi possível abordá-lo. Ainda no local, foi possível observar que o infrator subtraiu itens da vítima e os acondicionou em uma bolsa de mão e em uma mochila de costas, na intenção de furtar os objetos, avaliados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Ante o exposto, as partes foram conduzidas até à Central de Polícia, permanecendo o indivíduo à Disposição da Justiça.

