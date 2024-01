CPFL abre vagas para curso gratuito de Operador de Sistema Elétrico

Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso gratuito de especialização em Operação do Sistema Elétrico de Potência, promovido pela CPFL Energia em parceria com o SENAI. Ao todo, são 20 vagas disponíveis para homens e mulheres com formação técnica em eletrotécnica, eletrônica, eletroeletrônica ou mecatrônica e que residam na região de Campinas. As inscrições vão até 16 de fevereiro e devem ser feitas por meio do link: https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-operadores

Os interessados em participar do curso também devem ter no mínimo 18 anos e residir em: Campinas, Americana; Artur Nogueira; Cosmópolis; Engenheiro Coelho; Holambra; Hortolândia; Indaiatuba; Itatiba; Jaguariúna; Monte Mor; Nova Odessa; Paulínia; Pedreira; Santa Bárbara D’Oeste; Santo Antônio de Posse; Sumaré; Valinhos ou Vinhedo.

O processo seletivo será aplicado entre 19 de fevereiro e 20 de março. Aos selecionados, as aulas serão realizadas em formato híbrido, entre março e agosto de 2024, e ministradas na sede do SENAI “Roberto Mange”, localizado no bairro São Bernardo, em Campinas.

A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

Serviço

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo link

https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-operadores

Período das aulas: 25/03 a 29/08.

Horário: De segunda-feira a sexta-feira, das 18h às 22h, e, aos sábados, das 8h às 17h.

Local: SENAI “Roberto Mange”: Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 71, bairro São Bernardo – Campinas.