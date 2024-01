Atletas de Kung-Fu da escolinha de Nova Odessa conquistam pódio em Cosmópolis

O projeto social de kung-fu da Prefeitura de Nova Odessa – a “escolinha” mantida por meio da Secretaria de Esportes e Lazer – segue colecionando pódios. No último sábado (14/01), por exemplo, alguns atletas fizeram bonito no Projeto Copa São Paulo, durante a 2ª Etapa ocorrida em Cosmópolis. A competição foi disputada no Ginásio Municipal de Esportes Antonio Dimiano.

Num sabadão iluminado, as meninas brilharam no tatame. Gabriela Aparecida Gomes conquistou o 1º lugar na categoria mãos livres intermediário, enquanto Evelyn Oliveira se sagrou campeã armas longas iniciante. O garoto Vitor Gabriel foi vice-campeão na categoria combate koushu iniciante, Gabriel Custódio Rodrigues faturou o 3º lugar categoria armas longas avançado e Max Oliveira conquistou o 3º lugar mãos livres avançado.

O mestre Alexandre de Almeida, faixa preta e 8º dan e que ensina o esporte aos novaodessenses, comemorou mais esse importante resultado do Kung-Fu de Nova Odessa. “Estamos felizes com o resultado dos atletas na Copa São Paulo. A cada competição eles se superam. É motivo orgulho vê-los representarem nossa cidade e estarem no lugar mais alto do pódio. As medalhas representam todo esforço e dedicação deles nos treinos da Escolinha”, disse.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Renan Reis, também comemorou o pódio dos novaodessenses. “Sempre é motivo de orgulho, uma honra ver a evolução dos nossos atletas, que têm se destacado nas competições. Parabenizamos cada um pelo esforço, pela dedicação e por representar nossa cidade. Também deixo os cumprimentos e parabenizo o mestre Alexandre pelo que ele tem feito pelo kung-fu de Nova Odessa”, disse.

KUNG FU

O Kung Fu é uma arte marcial chinesa, criada em 525 a.C. Seus movimentos de ataque e defesa foram inspirados na natureza e na observação dos movimentos dos animais. A modalidade é dividida em estilos, que variam de acordo com suas características.

Kung Fu é uma expressão antiga que significava, no dialeto cantonês, “tempo e esforço desprendido numa atividade”, “grau de perfeição alcançado em qualquer área de atuação”, ou ainda “conhecimento profundo de um assunto”.

Na década de 70 essa expressão cantonesa, utilizada para denominar as artes marciais chinesas, ficou mundialmente conhecida através dos filmes de artes marciais. Entretanto, a expressão gramaticalmente correta para designar arte marcial é Wushu, originária do mandarim (que passou a ser a língua oficial chinesa após 1945).