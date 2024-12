Foi preso em Santa Bárbara após bater na mulher “por motivos fúteis”

Um homem de 48 anos foi preso na noite do último sábado (28) após agredir sua amásia. Segundo a Polícia Militar, no local, as partes informaram aos agentes que mantém união estável há cerca de sete anos e frequentemente há episódios de desentendimentos.

Mais notícias da cidade e região

Relataram que novamente iniciaram uma briga por motivos fúteis, que logo evoluiu para agressões físicas. A vítima, de 28 anos, apresentava escoriações na região cervical e dorsal, alegando que seu amásio havia desferido tapas e chineladas em sua cabeça.

Em face do exposto, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial e a vítima encaminhada ao Hospital Municipal, local onde foi assistida e liberada pela equipe médica. Após o registro da ocorrência o agressor permaneceu à disposição da Justiça.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP