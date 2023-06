A Polícia Rodoviária divulgou, nesta segunda-feira, o balanço do primeiro final de semana da operação Festa do Peão de Americana. Os dados apresentados são dos dias 09, 10, e 11 de junho do ano de 2023

O evento contou com a presença reforçada do Policiamento Rodoviário em todos os dias. Dessa forma, segundo a corporação, garantiu-se a segurança viária de todos os usuários das rodovias adjacentes, seja pela fiscalização de alcoolemia, prevenção criminal e apoio na fluidez dos veículos no início e término do evento.

Todas as ações foram feitas no intuito de garantir a missão institucional de salvar vidas, evitando, principalmente, que condutores alcoolizados ou embriagados, circulassem levando risco aos demais usuários das rodovias.

VEJA TAMBÉM: Segunda noite da Festa do Peão tem 11 boletins por roubo de celular

Balanço do primeiro final de semana

✅ Condutores fiscalizados: 273

✅ Testes de alcoolemia: 5.034

✅ Autos de infrações: 496

✅ Autos de infração Art. 165 e 165-A: 191

✅ Auto de Prisão em Flagrante por embriaguez: 02

Cabe destacar de maneira positiva que as ações desenvolvidas contribuíram sobremaneira para inexistência de sinistros de trânsito em decorrência do evento.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento