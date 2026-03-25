A Saab, a Embraer e a Força Aérea Brasileira (FAB) apresentaram oficialmente nesta quarta-feira (25) o primeiro caça supersônico produzido no Brasil, o F-39E Gripen, em cerimônia realizada no complexo industrial da Embraer, em Gavião Peixoto (SP). Esse marco insere o Brasil em um seleto grupo de nações com capacidade de desenvolver e produzir aeronaves de combate de alta complexidade, em um feito inédito na América Latina.

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Entre as autoridades brasileiras presentes estavam o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; a Embaixadora da Suécia no Brasil, Karin Wallensteen; o Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho; o Comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente-Brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno; além de executivos das empresas envolvidas no programa, incluindo Micael Johansson, Presidente e CEO da Saab, e Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.

“A entrega do primeiro Gripen produzido no Brasil representa muito mais do que a conclusão de uma aeronave; simboliza a força de uma parceria construída sobre confiança, visão de longo prazo e verdadeira cooperação. Estamos extremamente orgulhosos do que alcançamos lado a lado com nossos parceiros brasileiros. A Saab permanece totalmente comprometida em ampliar e aprofundar sua presença no Brasil, fortalecendo o país industrial e tecnologicamente, além de consolidá‑lo como um polo exportador para o mundo”, afirmou Micael Johansson, Presidente e CEO da Saab.

“Sentimos grande orgulho em apoiar a Força Aérea Brasileira neste projeto e em desenvolver, no Brasil, a capacidade de produzir uma aeronave de caça supersônica de alta tecnologia, plenamente apta a cumprir missões de superioridade aérea e a contribuir para a defesa da soberania do nosso território. A apresentação do primeiro Gripen produzido no Brasil representa mais um marco relevante na colaboração estratégica entre Brasil e Suécia. Temos plena confiança de que essa parceria gera valor para ambos os países e possui grande potencial para abrir novas oportunidades de negócios”, afirma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

O site da Embraer em Gavião Peixoto produz os caças Gripen E utilizando uma cadeia de suprimentos brasileira e internacional, incluindo aerostruturas fabricadas na unidade da Saab em São Bernardo do Campo. Outros 14 caças previstos no contrato atual com a Força Aérea Brasileira seguirão esse mesmo modelo de produção.

Antes da entrega final ao cliente, a aeronave passará por testes funcionais e voos de ensaio. Concluída essa etapa, o caça se juntará às outras dez unidades já entregues ao Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA), na Base Aérea de Anápolis.

O Gripen é o mais avançado vetor de defesa aérea do Brasil, projetado para atuar em diversos tipos de missões, como defesa aérea, reconhecimento e ataque. O caça integra aviônicos modernos, sensores, armamentos e sistemas de missão para maximizar o desempenho em ambientes complexos. Sua arquitetura centrada em rede e suas capacidades de fusão de sensores permitem o compartilhamento de informações em toda a formação tática, apoiando decisões coordenadas e aprimorando a consciência situacional e a resposta a ameaças.

Com as capacidades industriais estabelecidas no país, a linha de produção do Gripen na Embraer está preparada para atender clientes atuais e futuros do programa em todo o mundo.

O Gripen brasileiro

O contrato firmado em 2014 com o governo brasileiro prevê o desenvolvimento e a produção de 36 caças Gripen — 28 Gripen E monoposto e 8 Gripen F biposto.

As entregas começaram em 2020, e 11 aeronaves já foram entregues até o momento. Desde fevereiro deste ano, o Gripen está a serviço do Alerta de Defesa Aérea, a partir da Base Aérea de Anápolis, para garantir a proteção do espaço aéreo sobre o distrito federal.

Sobre a Saab

A Saab é uma empresa líder em defesa e segurança com um propósito duradouro: ajudar as nações a manterem as pessoas e as sociedades seguras. Com o talento de seus 28.000 colaboradores, a Saab constantemente ultrapassa os limites da tecnologia para criar um mundo mais seguro e sustentável. A Saab projeta, fabrica e mantém sistemas avançados nas áreas de aeronáutica, armamentos, comando e controle, sensores e sistemas subaquáticos. A empresa tem sua sede na Suécia, com operações importantes em todo o mundo, sendo parte das capacidades de defesa de várias nações.

A Saab mantém uma parceria de longo prazo com o Brasil e fornece diversas soluções avançadas para o país, tanto civis quanto militares. Com o Programa Gripen Brasileiro, a empresa estabeleceu uma ampla transferência de tecnologia que está beneficiando a indústria de defesa nacional.