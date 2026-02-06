Primeiro título: jovens de 15 anos podem tirar o documento até 6 de maio

O relógio está correndo para as Eleições 2026 e a juventude paulista já largou na frente. Com o fechamento do cadastro eleitoral marcado para 6 de maio, dados da Justiça Eleitoral indicam um aumento expressivo na procura pelo primeiro título. Entre janeiro e dezembro de 2025, cerca de 160 mil adolescentes de 15 a 17 anos solicitaram o documento em São Paulo. O movimento ganhou ainda mais força no início deste ano: somente no último mês, foram quase 35 mil emissões.



Pela Constituição Federal, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos e para pessoas com mais de 70 anos. A Resolução TSE nº 23.659/2021, no entanto, permite que adolescentes a partir dos 15 anos tirem o título no país. Contudo, só podem votar, de forma facultativa, aqueles que tenham completado 16 anos até o dia do 1º turno.



Nas Eleições 2026, o voto jovem terá papel relevante na definição de cargos de grande impacto nacional e estadual. Estarão em disputa, nesta ordem de votação: os cargos de deputado federal; deputado estadual; senador (primeira vaga); senador (segunda vaga); governador e vice-governador; e presidente e vice-presidente da República.



Engajamento juvenil em alta



Segundo informaçõesdo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas Eleições de 2022, cerca de 815 mil eleitores de 16 anos e mais de 1,3 milhão de cidadãos de 17 anos estavam aptos a votar em todo o país, representando um aumento de 51,13% em relação a 2018.



Para ampliar ainda mais essa participação, o TRE-SP lançou o “Guia do Jovem Eleitor”, cartilha que orienta novos eleitores sobre o alistamento eleitoral, a segurança da urna eletrônica e o papel do cidadão na consolidação da democracia. A publicação integra a campanha institucional desenvolvida pela Secretaria de Comunicação do Tribunal, com o mote “Meu voto, minha escolha”, voltada à ampliação da emissão do primeiro título.



No âmbito nacional, o TSE iniciou, em novembro, a campanha “Votar é a nossa cara”, direcionada a adolescentes de 15 a 17 anos. Dados do Tribunal indicam que a iniciativa contribuiu para um aumento de 12,8% no número de alistamentos nessa faixa etária.



Solicitar o título é rápido e prático



Para solicitar o título, basta procurar um cartório eleitoral no estado levando um documento de identificação com foto, como o RG, e um comprovante de residência recente em seu nome ou da pessoa com quem você mora. São aceitas contas de luz, água ou telefone, por exemplo. As pessoas do gênero masculino que completarem 19 anos em 2026 também precisam levar o certificado de quitação militar (reservista).



O comparecimento presencial é obrigatório para quem ainda não tem o título devido à coleta da biometria. O TRE-SP recomenda agendar atendimento antes de comparecer a uma unidade da Justiça Eleitoral. É preciso clicar nesta página e selecionar “Novo Agendamento”, escolher o município ou fazer a busca por CEP e, com a respectiva zona eleitoral selecionada, definir o dia e horário desejado para atendimento.



Também é possível fazer a solicitação do documento na internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral. Após o requerimento on-line, a pessoa terá que comparecer ao cartório dentro de 30 dias. Se não houver o comparecimento nesse prazo, o requerimento prévio será excluído.

