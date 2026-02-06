PLT de Nova Odessa está com 41 oportunidades de emprego

PLT/Poupatempo de Nova Odessa está com 41 oportunidades de emprego

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou nesta semana a disponibilidade de 41 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a moradores do município que possuam experiência nas funções pretendidas.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o email [email protected], informando o nome da vaga no assunto da mensagem. Outra opção é enviar os dados pelo WhatsApp, no número (19) 99607-4640.

Confira as vagas:

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – ensino fundamental completo, para trabalhar no 2º Turno, das 13h30 às 22h20, escala 6×1 e 6×2. (5 vagas)

AUXILIAR DE CONFEITEIRO – com ou sem experiência, escala 6×1 das 08h às 16h20. (1 vaga)

AUXILIAR DE ESTOQUE/EMPACOTADORA – feminino e masculino, com experiência. (2 vagas)

AUXILIAR DE LIMPEZA – feminino, com experiência. Interessadas comparecerem para entrevista dia 11/02 às 9:00 – Rua Duque de Caxias, 600 – Centro/Nova Odessa. (6 vagas)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA/ESTOQUISTA – masculino, com experiência. (2 vagas)

BALCONISTA DE PADARIA – com experiência. (1 vaga)

BORRACHEIRO – com experiência. (1 vaga)

CAMAREIRA – com experiência, ensino fundamental, escala 6×1, disponibilidade nos finais de semana. (1 vaga)

CONSULTOR DE RELACIONAMENTO – ensino médio completo, para trabalhar com atendimento ao cliente em empresa de telefonia. Interessados comparecerem para entrevista dia 09/02 às 9h30 – Rua Duque de Caxias, 600 – Centro/Nova Odessa. (3 vagas)

COSTUREIRA – com experiência registrada em costuras de Bag. Salário R$2.669,45. Horário de segunda a quinta-feira das 07h às 17h e sexta-feira das 07h às 16h. (1 vaga)

COZINHEIRA/AUXILIAR DE COZINHA – feminino, com experiência. Interessadas comparecerem à entrevista dia 10/02 às 08h – Rua Duque de Caxias, 600 – Centro/Nova Odessa. (2 vagas)

ESTAGIÁRIO(A) EDUCAÇÃO FÍSICA – Com ou sem experiência para área de musculação e natação. (1 vaga)

INSTALADOR TÉCNICO – masculino, trabalho externo, para atuar em Campinas e região, instalação de serviços de TV a cabo, internet e telefone, se tiver experiência será um difernecial,mas a empresa oferece treinamento. Horário de domingo a sexta-feira das 08h às 17h48. (2 vagas)

MOTORISTA DE CAMINHÃO ¾ – masculino, com experiência para fazer entregas em São Paulo e região. (1 vaga)

OPERADOR BRITADEIRA – masculino, ensino fundamental completo, mínimo 6 meses de experiência. Salário R$3.036,23 + benefícios. (1 vaga)

OPERADOR CARDA (PRODUÇÃO) – masculino, com experiência. (1 vaga)

PROMOTOR(A) DE VENDAS E PÓS VENDAS – com experiência, responsável por realizar o atendimento de alunos e candidatos e prospecção de novos clientes. Salário fixo + premiação em dinheiro por matrícula realizada. (1 vaga)

SOLDADOR – com experiência, preferência ser aposentado. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA: AJUDANTE DE PRODUÇÃO, ensino fundamental completo, não necessita experiência. / ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO, com experiência, com curso Técnico em Elétrica, Eletromecânica, horário administrativo com disponibilidade aos sábados, se solicitado. / TECELÃO, com experiência. (3 vagas)

EMPRESA CONTRATA: ambos os sexos, COMPRAS – Pacote Office(principalmente Excel),emissão e acompanhamento de pedidos de compras, cadastro e atualização de fornecedores , noções de logística e prazos de entregas, organização de documentos e contratos. / COMERCIAL – Pacote Office (Word, Excel e Outlook), atendimento ao cliente, elaboração de propostas comerciais, acompanhamentos de vendas e pós vendas, noções de contratos e faturamentos, uso de CRM ou sistemas de vendas. / FISCAL – ensino médio completo (desejável técnico ou superior em contabilidade, administração ou áreas correlatas), experiência prévia na área fiscal. / PROGRAMADOR CAM – experiência comprovada com programação CAM para usinagem CNC, conhecimento em processos de fresamento e/ou torneamento. PCP – experiência na área. (5 vagas).

