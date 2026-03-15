Com apoio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré, o processo seletivo da empresa Mercado Livre mobilizou grande participação da população do município.

A ação foi realizada na quarta-feira (11), nas dependências da Faculdade Anhanguera, em Sumaré.

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Segundo os responsáveis pelo setor de Recursos Humanos da empresa, que conduziram diretamente todo o processo de seleção, mais de 700 pessoas participaram da etapa inicial para as vagas ofertadas.

Dentre esses candidatos, cerca de 350 já realizaram o exame médico, avançando para as próximas fases do processo.

Agora, os candidatos seguem para as etapas internas da empresa, que incluem verificações de critérios para admissão, análise de possíveis restrições e validação da logística de transporte fretado. A expectativa é que até o final da próxima semana seja divulgado um retorno inicial com a confirmação do número de candidatos efetivamente contratados.

Parceria no Processo seletivo

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, destacou a importância da parceria para ampliar as oportunidades de trabalho no município. “Nosso compromisso é criar caminhos para que a população tenha acesso ao emprego e à renda. Parcerias como essa, com grandes empresas como o Mercado Livre, fortalecem a economia de Sumaré e geram novas oportunidades para nossa gente”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou o impacto positivo da iniciativa para o município. “É gratificante ver a participação da população em um processo seletivo desse porte. Isso demonstra a confiança das empresas em Sumaré e o esforço da administração em aproximar quem precisa trabalhar das oportunidades disponíveis”, disse.

Já o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou o papel do PAT na intermediação das vagas. “O PAT Sumaré tem atuado de forma muito próxima das empresas para facilitar a contratação de trabalhadores da nossa cidade. Receber mais de 700 candidatos em um único processo seletivo mostra a força dessa parceria e o quanto estamos avançando na geração de oportunidades”, explicou.

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