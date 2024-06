Procon de Americana disponibiliza atendimento para clientes da Claro

O Procon de Americana passou a oferecer, a partir desta quarta-feira (29), um novo serviço para a população. Uma consultora da empresa Claro estará na sede do órgão para atender demandas de clientes da empresa às quartas-feiras, das 9h às 16h.

Nesse período, clientes com pendências com a operadora podem se dirigir ao primeiro piso do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85, Centro.

“A nossa iniciativa tem o propósito de facilitar a vida dos consumidores, que podem resolver suas demandas com a operadora Claro pessoalmente na nossa sede”, afirmou o diretor da Unidade de Defesa do Consumidor, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Entre as possíveis situações que poderão ser resolvidas dessa forma estão cobranças indevidas, descumprimento de contrato, entre outras.

