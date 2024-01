O Procon-SP está solicitando à Gol Linhas Aéreas, informações sobre o pedido de reestruturação de dívidas junto à Justiça dos Estados Unidos. O objetivo do órgão paulista de defesa do consumidor é conhecer detalhes deste procedimento, para monitorar a situação e oferecer a melhor orientação para os consumidores.

Dentre as informações requeridas o Procon-SP quer saber se o pedido tem alguma implicação sobre os serviços já contratados no Brasil ou estão restritos aos trechos realizados em território internacional; quais as empresas do Grupo Gol serão abrangidas e quais os impactos previstos pela companhia sobre seus clientes – particularmente os usuários pessoa física.

Também consta do pedido que a Gol ofereça explicações sobre o aspecto jurídico do pedido de reestruturação da dívida e seu parelho ou validade junto ao direito brasileiro.

“O Procon-SP quer acompanhar de perto o desenrolar deste movimento da empresa aérea, considerando o elevado impacto que possíveis mudanças na oferta dos serviços de transporte aéreo podem ter junto aos consumidores e a economia em geral”, explica Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.