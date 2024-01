O ano de 2024 mal começou e o Carnaval, época preferida dos brasileiros, já bate à porta com grande expectativa de gastos entre os foliões. Segundo pesquisa realizada pela plataforma TIM Ads, realizada com público Pré-pago entre os dias 08 e 14 de janeiro, 57% dos entrevistados do estado de São Paulo disseram que preveem gastar até R$ 1 mil durante os dias da folia. 71% dos respondentes são jovens com idade até 34 anos.

Dentre as 21.656 respostas coletadas no estado, 61% comentaram que gostam ou gostam muito de carnaval. Porém, 30% apontaram que participarão dos blocos e de trios elétricos. Já para 24% dos entrevistados, o período da folia será aproveitado para ir à praia e outros 22% responderam que o Carnaval será de descanso, para ficar em casa. E 19% afirmaram que assistirão aos desfiles das escolas de samba e blocos pela TV ou internet.

Um dado importante detectado na pesquisa é que 53% dos paulistas acreditam que o carnaval é importante ou muito importante para a economia do país. E 31% dos participantes disseram que pretendem viajar durante o período, seja para o exterior ou pelo Brasil.

O estudo revelou algumas curiosidades a respeito dos hábitos durante o feriado carnavalesco. Quando se pensa em carnaval, 35% das pessoas responderam que cervejas e bebidas alcoólicas é o que vem primeiro à cabeça. Já 23% disseram que são fantasias e acessórios. E 18% afirmaram ser fast food.

Sobre o TIM Ads

O TIM Ads é uma plataforma para levantamentos rápidos a partir da base de 38,9 milhões de clientes pré-pagos da TIM, que os recompensa com bônus de dados e recarga. Trata-se de uma ferramenta de negócios online, com resultados aferidos em pouco tempo, que pode ser usada por clientes corporativos e organizações sociais para estudo de públicos-alvo, inclusive de maneira georreferenciada, a fim de se pesquisar comportamentos, necessidades, desejos e validade de soluções para a sociedade e o mercado.

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem e respeito, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM. A operadora tem a maior cobertura móvel e presença 4G do Brasil e lidera a implementação do 5G no país, em linha com sua atitude protagonista e a sua assinatura: “Imagine as possibilidades”. Comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do Novo Mercado, do S&P/B3 Brasil ESG e do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Está listada no Sustainability Yearbook, que reúne as empresas mais sustentáveis do mundo, e foi a primeira operadora a obter a certificação ISO 37001, de combate ao suborno. Faz parte ainda do Índice de Equidade de Gênero da Bloomberg e lidera, entre as empresas do Brasil e do setor de Telecom mundial, o Refinitiv Diversity & Inclusion Index. Para mais informações, acesse aqui.