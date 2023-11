Profª Juliana deverá ser advertida verbalmente por vídeos gravados na Câmara

O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Americana, composto pelos vereadores Lucas Leoncine (PSDB), Wagner Rovina e Marcos Caetano (PL), decidiu por uma advertência verbal no caso em que a vereadora Professora Juliana (PT) foi denunciada pelo vereador Thiago Martins (PV) por ter gravado 2 vídeos nas dependências do poder legislativo.

Para Thiago, ao gravar os vídeos, Juliana usou da estrutura da Câmara para “promover e buscar filiados para o partido político ao qual ela pertence, de forma explícita, inclusive com a legenda “filie-se ao PT” e, em um segundo vídeo, “para a concretização de filiação partidária de uma munícipe”.

No relatório definitivo, assinado pelo relator Marcos Caetano, o Conselho de Ética afirmou que Juliana cometeu infrações ético-disciplinares previstas nos artigos 6º, inciso III, alínea “b” da Resolução nº 277, de 19 de dezembro de 2000 do Código Eleitoral. De acordo com a lei, não é permitido o uso de prédios públicos para fins eleitorais.

Agora, o conselho apresentou o Projeto de Resolução com a decisão, que deve passar pela votação dos vereadores.