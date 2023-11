Regina Volpato assina contrato e volta pro SBT

Musas do OnlyFans viram vampiras no Halloween

Entre as mais procuradas da plataforma OnlyFans, as modelos Luiza Marcato, Mari Reis e Larissa Sumpani, realizaram a gravação de conteúdos juntas para celebrar a chegada do Halloween, que acontece nesta terça-feira, 31 de outubro.

As beldades encarnaram diversos personagens para os ensaios e também para os vídeos, entre os personagens com maior destaque, elas viraram vampiras. “Aproveitamos esta data comemorativa que é o Halloween para brincar com a mente dos nossos fãs. Quem não vai gostar de ver pegação entre três vampiras hehe”, declara Luiza Marcato.

Uma prévia do ensaio foi divulgada através dos perfis oficiais das modelos no Instagram e poderão ser conferidas na íntegra nas contas de cada uma no OnlyFans e Privacy.