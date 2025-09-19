Em artigo, Professor e ex-coletor responde fala de vereador de Nova Odessa por ataque a universidades

É triste ver um vereador de Nova Odessa ter a coragem de atacar universidades públicas como a USP e as federais, chegando ao absurdo de sugerir exame toxicológico para quem estuda nelas. Esse tipo de fala não só é preconceituosa como também revela uma profunda ignorância sobre o que são as universidades públicas no Brasil: são justamente os espaços que mais produzem ciência, conhecimento e soluções para os problemas do nosso povo.

Basta lembrar, por exemplo, do estudo da UFRJ que ganhou destaque até no Fantástico, no qual pesquisadores desenvolveram uma tecnologia capaz de devolver movimentos a pessoas tetraplégicas. Esse é o tipo de pesquisa que muda vidas e que nasce exatamente nos lugares que o vereador tenta desqualificar.

Na prática, ao falar desse jeito, o vereador assume o papel de fracassado. Afinal, aqueles que ele chama de “drogados” e “degenerados” são justamente os que produzem infinitamente mais para a sociedade do que ele próprio já produziu. A diferença é gritante: de um lado, gente estudando anos, se dedicando, pesquisando e entregando resultados concretos; do outro, um político que prefere atacar em vez de mostrar o que fez de bom para a cidade.

Se o vereador realmente se acha tão bom, que mostre o currículo. Que fale de sua formação, de suas conquistas profissionais e de suas contribuições reais para a sociedade. Porque até agora, o que se vê é só discurso vazio. Fica fácil tentar diminuir quem está nas universidades, mas difícil mesmo é colocar na mesa realizações que tenham relevância.

Por fim, se ele acha tão importante falar em exame toxicológico, que comece propondo isso para os próprios vereadores e para os cargos comissionados da prefeitura. Aí sim a população poderia ver quem de fato está apto a ocupar um cargo público e quem não está. Porque atacar estudante e pesquisador é covardia.

Danilo Aparecido da Cruz- Ex-coletor de lixo,

professor da rede municipal de Piracicaba

e mestrando em Educação Física (USJT)

