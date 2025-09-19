Audiências Públicas da Fazenda e da LOA nos dias 24 e 25 em Santa Bárbara

Leia + sobre política regional

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realiza neste mês as Audiências Públicas da Fazenda, referente ao segundo quadrimestre de 2025, e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025.

A Audiência da LOA acontecerá no dia 24 de setembro, às 18 horas, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera. Já a Audiência da Fazenda será realizada no dia 25 de setembro, às 14 horas, no Plenário da Câmara Municipal.

Os encontros, abertos à participação popular, terão transmissão da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz e cumprem as disposições do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e do artigo 44 da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP