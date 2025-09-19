A cidade de Sumaré teve, nesta quinta-feira (18), duas ocorrências de violência doméstica em diferentes bairros, com ações da Polícia Militar que garantiram proteção às vítimas e prisão dos indivíduos envolvidos.

Na parte da manhã, no Parque Itália, um homem foi detido após ameaçar sua companheira e a filha, portando uma faca com marcas de sangue e pedaços de madeira pontiagudos. Durante a abordagem policial, o cidadão acusado tentou fugir, mas acabou contido e detido. Segundo relato, foi necessário o uso de algemas pela PM devido à agressividade.

Conforme informações das vítimas aos PMs, o agressor chegou durante a madrugada, cometeu violência física e ameaças, atingindo também familiares que tentaram intervir. As vítimas receberam atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko e o agressor permaneceu preso na Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré.

Mais 1 caso em Sumaré

E durante a noite, equipes policiais foram acionadas para atender a uma ocorrência em uma residência da Rua Tupã, no Parque Residencial Salerno. A descrição é que um homem apresentava comportamento agressivo e destrutivo, quebrando objetos e ameaçando a vida da companheira, que já possuía medida protetiva contra o agressor.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça. A assessoria do 48° BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) cita que “as ações reforçam a atuação das forças de segurança no combate à violência doméstica, assegurando que medidas protetivas e a lei sejam respeitadas, além de oferecer apoio e encaminhamento adequado às vítimas”.

