ESF Alvorada realiza atividade do Setembro Amarelo

A equipe multidisciplinar da Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Jardim Alvorada, em Americana, realizou nesta sexta-feira (19) uma atividade em alusão ao Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida realizada anualmente no país. A ação foi conduzida pela psicóloga Luciana Marques Archanjo e pela farmacêutica Márcia Holanda Ferreira, na recepção da unidade.

Com o tema “Psicologia e o compromisso com o cuidado à vida”, a iniciativa contou com palestra, roda de conversa e a distribuição de cartões com frases motivacionais aos pacientes e funcionários da ESF. O público presente recebeu orientações e informações sobre a campanha e a importância dos cuidados com a saúde mental.

“O Setembro Amarelo nos lembra que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. A roda de conversa e os pequenos gestos de acolhimento que realizamos são formas de reforçar que ninguém precisa enfrentar suas dificuldades sozinho, e que pedir ajuda é um passo fundamental para a valorização da vida”, pontuou a psicóloga.

Durante o mês, ações desse tipo já foram realizadas também na UBS Parque Gramado, UBS Dona Rosa, ESF Jaguari, UPA Dona Rosa, Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e no Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana.

“Ações como essa fortalecem o papel da atenção básica em levar informação, escuta e acolhimento para a comunidade. Quando aproximamos a campanha da rotina das unidades, incentivamos o diálogo e ampliamos a consciência de que todos nós temos um papel na prevenção e na valorização da vida”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Onde buscar ajuda

O atendimento em Saúde Mental em Americana é realizado de forma integrada, dentro da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), seguindo os princípios do SUS.

As portas de entrada são, prioritariamente, a Atenção Básica (Unidades Básicas de Saúde e Estratégias Saúde da Família), que realizam a escuta inicial, acolhimento e encaminhamentos quando há necessidade de atenção especializada.

Para os casos de maior complexidade, o município dispõe das seguintes unidades especializadas: Núcleo de Especialidades, Caps Adulto, Caps Infantojuvenil e Caps Álcool e outras Drogas.

Para atendimento, o cidadão pode procurar a UBS de referência de seu território, onde será acolhido e avaliado pela equipe, que fará o encaminhamento quando necessário, ou pode buscar diretamente os Caps em regime de “porta aberta”, sem necessidade de encaminhamento prévio. Nesses casos, a equipe realiza o acolhimento imediato, avalia a situação e define o melhor projeto terapêutico para o usuário.

Em situações de urgência e emergência, o acesso também pode se dar pelo Pronto-Atendimento ou pelo Serviço 192, com posterior vinculação do usuário à rede de saúde mental para seguimento.

Americana possui três unidades de Caps (Centro de Atendimento Psicossocial):

Caps “Arte & Vida” – atendimento para adultos. Rua Estevão Carlos Vicentini, nº 115 – Jardim Dona Rosa.

Caps “Larissa de Almeida” – destinado ao público infantojuvenil. Rua dos Cravos, 1.702 – Jardim São José.

Caps “Nova Vida” (álcool e outras drogas) – específico para adultos com grave comprometimento decorrente do uso de substâncias psicoativas. Rua Joaquim Puppo, s/n – Vila Dainese.

