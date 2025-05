A vereadora Professora Juliana (PT) visitou na quarta-feira (22), o Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (Soma), para promover uma roda de conversa sobre relações de trabalho e políticas públicas em geral com os jovens da instituição.

Durante o encontro, a parlamentar falou sobre as relações de trabalho e direitos trabalhistas e abordou o papel do poder Legislativo e os instrumentos de participação da população na construção de políticas públicas, dando destaque para as audiências públicas e para as Conferências de Políticas Públicas.

“Não apenas como trabalhadores, mas como cidadãos que possuem demandas de todas as áreas da vida, é fundamental que tenhamos conhecimento sobre as formas de influenciar as decisões do poder público. Para que o sistema funcione realmente em favor dos que mais precisam de auxílio e na direção de uma sociedade próspera, justa e livre de pobreza, é necessário que as pessoas participem das decisões e nos cobrem sobre elas. Do contrário, teremos um poder público dominado pelos interesses das multinacionais e grandes empresas, que organizam internamente uma estrutura remunerada de funcionários para defender seus próprios interesses diante do poder público”, concluiu Juliana.