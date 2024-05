Aproximadamente 100 educadores do Ensino Fundamental participaram, na noite desta quinta-feira (23), do lançamento da Plataforma de Aprendizagem Amado Maker, em evento online transmitido a profissionais da rede municipal de Educação de Americana. Eles agora têm acesso às funcionalidades do ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvido para reforçar e embasar as atividades de educação maker no município.

A plataforma tem o objetivo de apoiar o educador maker e os demais educadores na rede na implementação da proposta maker em toda a rede. A ferramenta possui áreas de formação continuada em metodologias ativas, traz desafios para serem desenvolvidos pelos estudantes e reúne concursos nacionais voltados aos professores e às turmas das escolas. O acesso à plataforma deve ser feito por meio de link, utilizando login e senha enviados aos profissionais da rede.

Americana tem 11 Salas Maker Criar e Aprender em funcionamento. A proposta garante a mais de 6,8 mil alunos da rede municipal de ensino a oportunidade de aprender na prática e de forma concreta conceitos de matemática, geometria e ciências, em salas com impressora 3D, cortadora a laser, plotter de recorte, além de televisores do tipo Smart TV e kits de robótica educacional.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, ressaltou a importância das Salas Maker para a rede. “A implantação da educação maker nas escolas de Americana demonstra a atenção do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi com o futuro de nossas crianças. As Salas Maker oferecem aos nossos estudantes um processo de ensino-aprendizagem moderno, em que eles aprendem fazendo, utilizando a tecnologia como ferramenta para o conhecimento”, disse.