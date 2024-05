Sumaré tem menor índice de desemprego da RMC

Dados divulgados pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) revelam que Sumaré alcançou um marco significativo no combate ao desemprego,

consolidando-se como a cidade com o menor índice de desocupação na Região Metropolitana de Campinas (RMC) em 2024. O levantamento, referente ao mês de março, aponta que o índice de desemprego em Sumaré atingiu apenas 0,98%, um número expressivamente inferior à média regional, que é de 6,3%.

O prefeito Luiz Dalben, em sua fala sobre os resultados, destacou o empenho da gestão municipal em criar políticas públicas eficazes para estimular a geração de empregos e promover o desenvolvimento econômico da cidade. “Estamos orgulhosos desse resultado, que reflete o compromisso da nossa administração em proporcionar oportunidades de trabalho e renda para os moradores de Sumaré. Trazer empresas e gerar empregos é o nosso foco, tratando com prioridade as necessidades das empresas”, afirmou o prefeito.



O deputado estadual Dirceu Dalben também comentou sobre o feito alcançado pela cidade, ressaltando a importância de parcerias entre o setor público e privado para impulsionar a economia local. “Essa conquista é fruto de um trabalho conjunto entre o poder público e a classe produtiva, contribuindo para fortalecer o mercado de trabalho em Sumaré”, enfatizou.

Além disso, Eder Dalben, chefe de Gabinete, frisou a consistência dos números ao longo do período analisado, evidenciando a estabilidade e o crescimento gradual do mercado de trabalho no município. “Os dados revelam uma queda no desemprego e um aumento na taxa de ocupação, demonstrando a resiliência da nossa economia mesmo em cenários desafiadores”, comentou Eder.

Os números também revelam que a taxa de ocupação em Sumaré atingiu 99,02% em março de 2024, representando um aumento em relação ao mês anterior e refletindo uma média positiva ao longo do último ano. Esses indicadores reforçam o posicionamento de Sumaré como uma das principais cidades geradoras de emprego na RMC, destacando-se pela sua capacidade econômica e pelo dinamismo do seu mercado consumidor.

