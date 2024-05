Eleição: oposições apostam em ataques aos favoritos e deixam projetos de lado

A pré-campanha já está a todo vapor na região e o NM faz uma análise das estratégias adotadas pelos principais pré-candidatos a prefeito (a) de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

O que chama a atenção nas duas cidades, mas mais intensamente em Santa Bárbara, é a forma como o grupo de oposição ao atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Rafael Piovezan (PL), vem se articulando. Liderado principalmente pelo vereador Carlos Fontes (União Brasil), o grupo que tem Dr. José (União Brasil) como o pré-candidato a prefeito está apostando fortemente nas críticas e utilizando de todos os recursos na tentativa de crescer naquilo que consideram falhas do governo, até mesmo em ações muito bem aceitas pela população. Carlos Fontes é pai do vice de Dr. José, Marcos Fontes, e parece que foi o escolhido para ser o “cabeça” do grupo.

A estratégia da política antiga parece mesmo ter sido a adotada pelo grupo. Recentemente, Carlos Fontes, sem se informar antes de gravar um vídeo para as redes sociais, criticou até uma ação que beneficiou uma entidade em que apoia, a COPASBO. Outro “tiro no pé” foram as críticas às réplicas de dinossauros anunciados por Rafael que estarão expostos no Parque dos Ipês gratuitamente e que não tiveram nenhum custo para a prefeitura. A chegada das estruturas dos animais, que também serão usados de forma pedagógica pelas escolas municipais, teve grande aceitação por parte da população.

Até o momento, o que se percebe é que o grupo não traz muitos projetos e ideias para Santa Bárbara e tenta “ganhar no grito” a atenção da população.

AMERICANA: Já em Americana, apesar de menos frequente, o pré-candidato Ricardo Molina (Republicanos) também adotou essa estratégia nas redes sociais com ataques diretos a Chico Sardelli (PL) e pouco fala do que pensa para Americana caso vença eleição. Maria Giovana (PDT) fala muito dos problemas da cidade, mas utiliza desse recurso de uma forma mais geral e não diretamente a pessoa do prefeito.

Apesar dos ataques, os dois prefeitos que tentarão a reeleição e que são indicados nas pesquisas como favoritos, seguem sem dar palco para a oposição e entregando obras semanalmente.

