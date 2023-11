Programa Famílias Fortes têm início em Americana

O programa Famílias Fortes teve início em Americana na tarde desta sexta-feira (10). A solenidade de lançamento da iniciativa foi realizada na sede do SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana), no Jardim dos Lírios.

Por meio do programa, serão realizados sete encontros semanais para famílias com filhos entre 10 e 14 anos, às sextas-feiras, das 15h30 às 17h, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do SESPA, inicialmente voltados às famílias do território do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vila Mathiensen.

A adesão do município ao Famílias Fortes, programa do governo federal, foi realizada no dia 30 de setembro de 2022. A Secretaria de Gestão de Convênios fez a formalização processual para a realização da assinatura do Termo de Acordo de Cooperação Técnica.

“O programa coloca em destaque a família. Ele vai proporcionar atividades para o fortalecimento dos vínculos familiares, o bom relacionamento entre pais e filhos, ações de prevenção às drogas e violência, para que os pais possam conduzir seus filhos no caminho da retidão”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“A família é o nosso berço, nosso apoio. O programa Famílias Fortes dará o suporte necessário para o enfrentamento e discussão de diversas situações, buscando a proteção familiar, orientações de conduta, fortalecimento dos vínculos e outras questões que vivenciamos na sociedade”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Nos encontros, serão abordados os temas: amor e limites, metas e sonhos, as regras da casa, admirar responsáveis, incentivar boas atitudes, lidar com o estresse, seguir regras, construir pontes, lidar com pressão, ajudar e ser ajudado e atingir metas.

“É uma ação para a valorização da família em dias que presenciamos tantos desafios. Precisamos resgatar os laços familiares, a relação saudável entre pais e filhos, partindo sempre pelo respeito, verdade e amor. O programa abordará estes temas e outros que contribuirão para a prevenção das rupturas dos vínculos e das condutas de riscos”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Fernandes.

O presidente do SESPA, José Eduardo Calado, agradeceu à administração municipal pela confiança na participação do programa. “É muito gratificante desenvolver este projeto no SESPA, em nosso território, no atendimento às famílias que mais precisam. Agradeço pela confiança em nosso serviço”, disse.

A realização do programa também conta com a parceria do Fundo Social de Solidariedade de Americana, que fez a entrega de kits de alimentação às famílias nesta sexta-feira.

O vereador Silvio Dourado foi o autor do projeto que incluiu o artigo que estabelece que o município deverá instituir diretrizes para políticas públicas de fortalecimento de vínculos familiares. “É uma alegria e emoção participar da implantação do programa Famílias Fortes. É uma política pública que trabalha a essência da família, nossa instituição primeira. As famílias participantes, tenho certeza, colherão os bons frutos deste trabalho”, disse Silvio.

O vereador Fernando da Farmácia também acompanhou o lançamento do programa Famílias Fortes. “Parabenizo o prefeito Chico Sardelli, o vice Odir, a secretária Juliani pela implantação deste programa que irá melhorar os vínculos familiares. É um tema importante e necessário. Os jovens precisam estar unidos às famílias, não podemos perder esses laços e o respeito é fundamental entre pais e filhos”, disse Fernando.

Ainda estiveram na solenidade o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, a coordenadora da Proteção Social Básica, Janaína Basso Tamborlin, a coordenadora do CRAS da Vila Mathiensen, Cristina Pereira, representantes das famílias que participarão do programa Famílias Fortes, entre outros convidados.

