Suzano fortalece educação ambiental com o programa “Guardiões da Floresta” no interior de São Paulo

Com a missão de promover uma atuação preventiva e cooperativa na preservação ambiental, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, vem ampliando suas ações de conscientização e educação ambiental por meio do programa Guardiões da Floresta. No Estado de São Paulo, este ano, as atividades estão sendo realizadas em escolas e comunidades de quatro cidades do interior – Jambeiro, Natividade da Serra, Alambari e Alumínio – e já alcançaram mais de 280 alunos(as), 40 profissionais da área educacional (Ensinos Fundamental e Médio) e mais de 5,5 mil moradores(as) em áreas rurais.

Criado em 2023, o programa é conduzido pelas equipes de Inteligência Patrimonial e de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da companhia, com o objetivo de fortalecer o relacionamento com as comunidades vizinhas às áreas de atuação da empresa. Somente em 2024, a iniciativa impactou mais de 28 mil pessoas nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Maranhão e Mato Grosso do Sul.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo. Por isso, mantemos um diálogo permanente com as comunidades do entorno, promovendo a conscientização ambiental, com foco na proteção dos recursos naturais. Com o programa Guardiões da Floresta, nossas equipes desenvolvem um trabalho educativo com as crianças e de orientação direta com os(as) moradores(as), além de disponibilizar e incentivar o uso de canais de denúncia para combater práticas ilegais. Estamos felizes com os resultados desse trabalho e pretendemos ampliar cada vez mais essa atuação”, afirma Rodrigo Pimentel, coordenador de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Suzano.

Educação e conscientização em escolas

Neste ano, participam da iniciativa escolas municipais como a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) José Graça, de Alambari, entre outras instituições de ensino do país. Nas escolas, o programa trabalha com uma abordagem preventiva e educativa, que busca transmitir aos(às) alunos(as) conceitos de ecologia, sustentabilidade, preservação ambiental e combate a crimes ambientais. As crianças participam de atividades lúdicas e são incentivadas a compartilhar o que aprenderam com suas famílias, ampliando o alcance da mensagem.

Os temas trabalhados incluem prevenção de incêndios florestais, combate ao desmatamento, descarte irregular de resíduos, poluição, extrativismo ilegal, preservação da biodiversidade e combate à caça e pesca ilegais. Durante as ações, os(as) estudantes recebem kits educativos e os(as) professores(as) são contemplados(as) com materiais de apoio voltados ao ensino de sustentabilidade e promoção da saúde.

“Receber o Programa Guardiões da Floresta em nossa escola foi um privilégio. O projeto trouxe aos(às) nossos(as) alunos(as) a consciência de que preservar os recursos naturais hoje é garantir qualidade de vida no futuro. De forma lúdica e envolvente, as crianças aprenderam sobre práticas sustentáveis e passaram a se sentir responsáveis por compartilhar esse conhecimento com suas famílias e comunidade. É gratificante ver nossos(as) estudantes(as) se tornando protagonistas dessa causa e compreendendo que são, de fato, Guardiões da Floresta. Parabenizo a Suzano e toda a equipe envolvida por essa iniciativa transformadora, que certamente deixará marcas positivas na formação de cidadãos mais conscientes e atuantes”, comentou Glaucia Lobo, diretora da escola de Alambari.

Atuação junto à comunidade

O programa Guardiões da Floresta também atua diretamente com o público adulto das comunidades próximas, promovendo rodas de conversa e fazendo abordagens de orientação sobre temas como caça e pesca predatórias, desmatamento, invasões de terra, queimadas e poluição.

A comunidade também pode contribuir ativamente com o projeto por meio do canal gratuito de telefone e WhatsApp 0800 203 0000, disponível para denúncias de práticas prejudiciais ao meio ambiente. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, colaborando com a proteção ambiental e com o fortalecimento da atuação conjunta entre empresa e comunidade.

A iniciativa está alinhada aos Compromissos para Renovar a Vida, conjunto de metas públicas da Suzano para promover o desenvolvimento sustentável, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

