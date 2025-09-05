Na manhã desta quinta-feira (4) foi inaugurada a 2ª Companhia do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) anexa ao 48º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), na região central de Sumaré.

A cerimônia de entrega também marcou a comemoração de 6º aniversário do 10º BAEP de Piracicaba e contou com a presença do secretário Estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, além do prefeito Henrique do Paraíso e do Coronel Sabino, comandante responsável.

O 10º BAEP é referência em operações de alto risco e combate ao crime organizado na região de Piracicaba, da qual o 48° BPM-I Sumaré faz parte, e a inauguração da 2ª Companhia amplia a capacidade operacional e reforça a presença da corporação na região, garantindo mais segurança à população. É uma tropa de elite da Polícia Militar, especializada no combate à criminalidade organizada, em ocorrências de alta complexidade e no apoio às demais forças de segurança.

Unidade em Sumaré

A instalação dessa unidade em Sumaré representa um grande avanço para a proteção dos cidadãos e para o fortalecimento da segurança em todo o município. “É uma conquista histórica para Sumaré. O BAEP será fundamental no enfrentamento à criminalidade, trazendo mais tranquilidade e segurança para a nossa população. Agradeço ao Governo do Estado e às autoridades que contribuíram para que esse importante investimento se tornasse realidade”, destacou o Prefeito Henrique do Paraíso.

A nova unidade do BAEP já está em operação e passa a integrar o conjunto de ações que a cidade vem desenvolvendo para ampliar a segurança dos moradores, atuando em conjunto com a Guarda Municipal e demais forças policiais. “Sumaré tem sido, de fato, privilegiada na nossa gestão. Instalação do Bombeiro em Sumaré e Nova Odessa, agora companhia, CAEP, que pertence ao BAEP de Piracicaba, mas tudo isso porque tem um grande representante, que é o nosso Deputado Dalben. Parabéns pelo trabalho, obrigado!”, disse o secretário Derrite.

