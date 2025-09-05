Eclipse lunar de 7 de setembro traz reflexões profundas, segundo astróloga

Na noite de 7 para 8 de setembro, ocorrerá um eclipse lunar total, também conhecido como “Lua vermelha”, marcando um momento astrológico de grande impacto, mesmo sem visibilidade no céu brasileiro. Segundo a astróloga Mônica Brandão, os efeitos simbólicos desse fenômeno serão sentidos por todos, com mais intensidade nos 15 dias que antecedem e nos 15 dias posteriores ao eclipse, e podem reverberar por até seis meses.

“O eclipse acontece no eixo dos signos de Peixes e Virgem, representando um chamado à conexão entre o mundo invisível e o cotidiano”, explica Mônica. “Com a Lua em Peixes, o último signo do zodíaco, encerramos um ciclo ligado à área do mapa astral na qual esse signo está presente para cada pessoa.”

De acordo com a astróloga, este eclipse tem um forte impacto espiritual, ampliando nossa sensibilidade coletiva. “Estamos diante de uma oportunidade de contato com o numinoso, esse mundo invisível e incompreensível que nos chama à transcendência. Isso pode nos aproximar do sofrimento coletivo, fazendo com que nos vejamos como parte de uma humanidade ferida, ora vítimas, ora algozes”, diz.

O Sol, posicionado em Virgem no momento do eclipse, atua como um contraponto à energia pisciana. “Virgem nos convida a valorizar a rotina, a saúde do corpo e a nossa capacidade de servir. É um momento para reequilibrar o espiritual com o prático”, destaca Mônica. “Cuidar de nós mesmos e dos outros com atenção aos detalhes será fundamental para preservar a saúde mental individual e coletiva”.

Os signos mais impactados pelo eclipse serão Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário. Pessoas com o Sol, a Lua, o ascendente ou planetas pessoais nesses signos podem sentir os efeitos de forma mais direta. “Mesmo quem não possui planetas nesses signos deve observar em que casas astrológicas eles caem em seu mapa natal. Essas áreas da vida serão as mais sensibilizadas pelo eclipse”, orienta.

Embora não visível no Brasil, o eclipse lunar total de setembro promete ser um marco para quem busca compreender os ciclos internos e a relação entre o espiritual e o cotidiano. “É um convite para olhar para dentro e entender que transformação também passa pela compaixão, pelo serviço e pelo cuidado”, conclui a astróloga.

