O Brasil passou fácil pelo Chile na penúltima rodada da eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Foi um 3 a 0 com muita tranquilidade para o escrete nacional. O jogo aconteceu no Maracanã e consolidou o modelo de jogo do técnico Carlo Ancelotti. Estevão, ex Palmeiras foi o maior destaque da partida.

Ele marcou o primeiro gol e mostrou força durante todo o jogo. Já o Chile tem a pior campanha do torneio e está fora do sonho de disputar o mundial nos Estados Unidos.

No final do primeiro tempo ainda teve dois lances que poderiam virar expulsões mas acabaram ficando apenas no amarelo.

O segundo gol do Brasil foi marcado por Lucas Paquetá se cabeceou para o gol sem chances para o goleiro. E o terceiro gol veio na sequência. Luiz Henrique fez bela jogada, tocou na saída do goleiro, mas Bruno Guimarães que anotou.

Brasil vai a Bolívia

Na terça-feira, a seleção canarinho vai a Bolívia em jogo da última rodada das Eliminatórias.

