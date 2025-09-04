TRE-SP lança documentário sobre enfrentamento à desinformação no dia 10

No próximo dia 10, quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) lança o documentário “A Verdade das Urnas: Justiça Eleitoral no Combate à Desinformação”. O objetivo é registrar o que a Justiça Eleitoral Paulista tem feito e o que pretende fazer para enfrentar o fenômeno da desinformação, além de combater as fake news sobre a urna eletrônica e o processo eleitoral.





No evento, no plenário do TRE-SP a partir das 15h, haverá roda de conversa com alguns dos entrevistados: o desembargador Paulo Galizia, que era o presidente do TRE-SP nas eleições de 2022; o juiz substituto do TRE-SP Diogo Rais, especialista em direito digital; a ex-secretária de Comunicação do TRE-SP Eliana Passarelli, que trabalhou na Justiça Eleitoral por mais de 30 anos; e os secretários de Tecnologia da Informação, Daniel Forlivesi, e de Planejamento Estratégico e de Eleições, Regina Rufino. Haverá abertura para perguntas, além da exibição do documentário.





A abertura do evento será conduzida pelo vice-presidente e corregedor do TRE-SP, des. José Antonio Encinas Manfré, e pelo diretor-geral do TRE-SP, Claucio Corrêa.





No mesmo dia, será reaberta a exposição “Verdades Eletrônicas: Saiba Tudo sobre a Segurança da Urna” , que ficou em cartaz durante o período eleitoral de 2024 no Espaço de Exposições Poeta Paulo Bonfim, no saguão do Tribunal. No espaço, há urnas eletrônicas disponíveis para demonstrações, urnas antigas e espaço para gravações de entrevistas e imagens.





Para cobrir o evento, é necessário fazer credenciamento pelo e-mail [email protected] , enviando nome do veículo e dos profissionais.





Lançamento do documentário “A Verdade das Urnas: Justiça Eleitoral no Combate à Desinformação”





Quando: dia 10/9 (quarta), a partir das 15h

Onde: plenário do TRE-SP

Endereço: Rua Francisca Miquelina, 123, Bela Vista, centro da capital

