Léo da Padaria defende a ampliação da Casa da Criança Panamby

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre a ampliação da Casa da Criança Panamby, localizada na região da Praia Azul.

No documento, o parlamentar relata que tem recebido manifestações da comunidade sobre a paralisação das obras de ampliação da unidade educacional, levando em consideração que as obras foram iniciadas, porém não finalizadas e sem novos andamentos nos últimos meses. “A ampliação da Casa da Criança Panamby é uma obra essencial para a região da Praia Azul, que tem crescido cada vez mais. Por isso, estamos cobrando providências para que as obras sejam retomadas e assim, a unidade possa atender a população da melhor maneira possível”, afirma Léo.

O autor questiona a razão da paralisação; se existe previsão do retorno e entrega das obras e qual era o cronograma inicial previsto para a conclusão. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (09) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

