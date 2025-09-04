Senac Americana abre inscrições para curso Técnico de Internet das Coisas

Aulas práticas e desenvolvimento de projetos permitem aos alunos vivenciarem os desafios do mercado de tecnologia

O Senac Americana está com inscrições abertas para o curso Técnico em Internet das Coisas, uma área promissora da tecnologia. Interessados em participar gratuitamente podem se inscrever para concorrer a uma das 24 vagas oferecidas pelo Programa Senac de Gratuidade, que destina bolsas integrais a candidatos com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais. Para garantir a participação, é necessário realizar a inscrição online, apresentar a documentação exigida e atender aos pré-requisitos do curso. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na unidade.

No curso, o estudante será capacitado para desenvolver e configurar aplicações IoT em dispositivos eletrônicos e computadores, criando soluções voltadas ao monitoramento, comunicação e controle de sistemas automatizados para diferentes ambientes. O conteúdo inclui montagem de computadores, instalação de hardware e software, manutenção de redes, desenvolvimento de algoritmos e prototipagem de circuitos eletrônicos. A metodologia de ensino integra teoria e prática, utilizando os laboratórios de informática do Senac Americana e proporcionando a vivência de situações reais da profissão.

De acordo com pesquisa da Advance Consulting, divulgada pelo Insper, o setor de TI no Brasil registrou crescimento de 22% no segundo trimestre de 2024, impulsionado pela demanda por inteligência artificial, computação em nuvem, cibersegurança e automação. Segundo a Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), até o final de 2025 devem ser abertas quase 800 mil vagas no país, mas o déficit de profissionais qualificados pode ultrapassar meio milhão, devido à diferença entre a formação de novos talentos e as necessidades do mercado.

“O Senac tem como compromisso formar profissionais prontos para os desafios do mundo do trabalho, desenvolvendo competências técnicas e comportamentais, para que todos os alunos possam atuar com confiança e inovação nas áreas mais demandadas pelo setor produtivo”, Sandra do Amaral, Gerente do Senac Americana.

Quem pode participar

O curso é destinado a quem está cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio, estudantes e profissionais da área de tecnologia da informação que buscam aprimoramento, além de pessoas interessadas em atuar em organizações públicas ou privadas de qualquer segmento. Para mais informações e inscrições, acessar o link:https://www.sp.senac.br/senac-americana/cursos-tecnicos/curso-tecnico-em-internet-das-coisas

Serviço:

Curso Técnico em Internet das Coisas

Inscrições: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila São Pedro – Americana/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-americana

