Prefeitura inicia execução da base do pavimento da nova Avenida Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta quarta-feira (3) a execução da base do pavimento asfáltico da nova Avenida Americana, que vai ligar a Avenida Nossa Senhora de Fátima à Avenida Bandeirantes. A etapa tem como objetivo preparar a superfície para receber as próximas camadas, garantindo a estabilidade e a durabilidade da via. Neste momento, os trabalhos estão concentrados no trecho próximo ao Velódromo Municipal.

Simultaneamente, as equipes dão continuidade também à construção das guias e à execução de redes de galerias pluviais nos trechos seguintes, a fim de garantir o escoamento adequado da água das chuvas.

“Estamos avançando em uma das etapas mais importantes da obra, que é a base do pavimento. Essa preparação garante a qualidade do asfalto que será colocado, oferecendo maior durabilidade e segurança para os motoristas e pedestres. É um investimento que vai melhorar a mobilidade e trazer mais desenvolvimento para a região”, comentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A obra consiste no prolongamento da Avenida Ricieri Covessi. Com aproximadamente 1.100 metros de extensão e 15 metros de largura, o traçado da nova via tem início no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Pastor Lázaro de Campos, nas proximidades do Hospital Municipal, e segue até a Avenida Bandeirantes, conectando-se ao Viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano.

A execução é dividida em dois trechos, sendo 650 metros realizados como contrapartida do empreendimento Residencial Vila Botanique, localizado nessa avenida, e 450 metros construídos diretamente pela administração municipal.

“A abertura dessa nova avenida vai oferecer um novo eixo de ligação entre duas importantes vias da cidade, ajudando a desafogar o trânsito e dando mais fluidez à circulação. Além de reduzir o tempo de deslocamento, essa obra cria alternativas de trajeto e beneficia diretamente toda a população”, ressaltou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

O valor total da obra é estimado em R$ 4,6 milhões. O trecho da avenida que será construído pela administração municipal tem investimento de R$ 1.878.197,22, como parte de um pacote de recursos de R$ 25 milhões da Desenvolve SP, agência de fomento do governo paulista, intermediado pelo prefeito Chico Sardelli junto ao então deputado Vanderlei Macris e ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado.

A abertura da nova Avenida Americana, que margeia o Córrego Santa Angélica, possui licenciamento ambiental, a fim de garantir que os trabalhos sejam executados em conformidade com as leis ambientais e de forma sustentável.

