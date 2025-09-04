Encontro de Fãs Pokémon é neste fim de semana no Shopping ParkCity Sumaré

Evento gratuito será realizado neste sábado (6) e domingo (7) na Praça de Alimentação

Leia + sobre diversão e arte

Para quem já estava com saudade, a espera acabou. O Shopping ParkCity Sumaré promove no próximo fim de semana, dias 6 e 7 de setembro, mais um Encontro de Fãs Pokémon, realizado em parceria com a loja Zanini Kids. O evento é gratuito e será realizado na Praça de Alimentação, no sábado e domingo, das 15h às 18h.

A tradicional troca de cartas mobiliza colecionadores de diferentes idades. “É um momento de pura diversão para os fãs da franquia. É uma experiência única entre os colecionadores, que têm a oportunidade de interagir, encontrar cartas especiais e fazer amizade com outros fãs do anime”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

O Encontro de Fãs de Pokémon já faz parte da agenda de atrações do Shopping ParkCity Sumaré e reúne famílias inteiras, que aguardam com expectativa a oportunidade de encontrar outros entusiastas do universo Pokémon.

“O Pokémon une diferentes gerações, aproxima e incentiva a conexão entre as pessoas, além de ser uma forma lúdica de aprendizado, já que os pequenos podem aprender sobre regras e negociação durante as trocas. É uma das iniciativas do Shopping ParkCity Sumaré para proporcionar às famílias experiências de lazer e convivência”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Serviço:

Encontro de Fãs Pokémon

Quando: 6 e 7 de setembro, sábado e domingo.

Horário: das 15h às 18h.

Onde: Praça de Alimentação.

Evento gratuito

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP