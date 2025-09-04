No final da tarde desta quinta-feira (4), um acidente de grandes proporções mobiliza equipes de socorro em Americana. Uma mulher ainda não identificada foi atropelada enquanto atravessava a Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas da cidade.

O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado oficialmente.

Testemunhas relataram que o acidente foi bastante grave e que o atendimento era feito no local por volta das 18h30.

Notícia em atualização

