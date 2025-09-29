Projeto autoriza compra de impressoras Braille em Sumaré

O vereador Professor Edinho (Republicanos) protocolou na Câmara Municipal de Sumaré projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a adquirir impressoras Braille para a rede municipal de ensino. A proposta busca garantir que alunos com deficiência visual tenham materiais pedagógicos acessíveis e possam acompanhar suas atividades escolares em condições de igualdade.

Pelo projeto, as impressoras Braille deverão ser destinadas tanto às unidades escolares que já possuem alunos com deficiência visual matriculados, quanto aos setores da Secretaria Municipal de Educação responsáveis pela produção de materiais pedagógicos. O fornecimento será feito de forma gradativa, conforme a demanda da rede e a disponibilidade orçamentária do município.

O projeto ainda prevê que os equipamentos adquiridos sejam de modelos adequados às necessidades da comunidade escolar, possibilitando a impressão de livros, provas, apostilas e demais conteúdos didáticos em Braille.

Segundo Professor Edinho, a medida é essencial para corrigir uma lacuna da rede municipal: Sumaré atualmente não dispõe de impressoras Braille próprias. Isso tem comprometido a produção de materiais em tempo hábil, prejudicando diretamente dezenas de estudantes com deficiência visual severa ou cegueira total, conforme dados do Censo Escolar e levantamentos do IBGE.

“A acessibilidade é um direito fundamental. Sem as impressoras Braille, nossos alunos enfrentam barreiras que limitam o aprendizado e comprometem sua inclusão escolar e social. Com esta lei, buscamos assegurar que nenhum estudante seja privado do acesso ao conhecimento”, destacou o vereador.

Além do projeto de lei, o parlamentar já havia encaminhado ofício ao secretário municipal de Educação, Danilo de Azevedo Costa, solicitando providências administrativas para a compra das impressoras. No documento, ele defende a instalação de pelo menos um equipamento em cada região administrativa da cidade, de modo a garantir um atendimento descentralizado e eficiente.

Na avaliação de Professor Edinho, o investimento em tecnologia assistiva fortalece Sumaré como referência em políticas públicas inclusivas, além de beneficiar estudantes com deficiência e toda a comunidade escolar, que passa a conviver em um ambiente mais acessível.

