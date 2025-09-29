Endereço americano facilita expansão internacional de empresas brasileiras

Tem um endereço? Empresas brasileiras que instalam operações nos Estados Unidos têm utilizado o país não apenas como destino de expansão, mas como plataforma estratégica de distribuição global. Segundo levantamento da Ecco Planet Consulting, a presença em território americano pode elevar em até 40% a prospecção internacional, sobretudo quando há adequação ao mercado local e uso de programas estaduais de incentivo.

Dados do SelectUSA, programa do governo norte-americano para atração de investimentos, mostram que o Brasil foi o 12º maior investidor direto nos EUA em 2024, com aportes superiores a US$ 20 bilhões. Parte desse movimento envolve pequenas e médias empresas que buscam previsibilidade regulatória, operação em moeda forte e maior credibilidade internacional.

Endereço e geografia

Segundo Alfredo Trindade, economista e CEO da Ecco Planet Consulting, consultoria sediada na Flórida com mais de dois mil projetos de internacionalização conduzidos, o fator geográfico é decisivo. “Estar nos EUA significa ter acesso direto a hubs logísticos e financeiros que conectam rapidamente empresas brasileiras com América Latina, Europa e Ásia. O endereço americano não é apenas simbólico, mas funcional: abre portas para redes de distribuição e investidores globais”.

Trindade observa que a presença nos Estados Unidos tem funcionado como selo de reputação para marcas brasileiras. “O mercado global vê o endereço americano como sinal de preparo e confiabilidade. Isso facilita negociações em outros continentes e acelera a entrada em cadeias globais de suprimentos”.

A consultoria aponta que, além da proximidade geográfica com mercados estratégicos, o país oferece incentivos fiscais estaduais, previsibilidade jurídica e acesso a linhas de crédito internacionais. No entanto, o especialista alerta que não basta abrir uma filial. “É preciso estudo tributário, adaptação cultural e validação de produto. Muitos fracassos que acompanhamos aconteceram por falta de preparo”, conclui.

Cinco dicas de Alfredo Trindade para internacionalizar com segurança:

Validar o produto localmente – Testar a proposta com consumidores americanos, ajustando comunicação, embalagem e precificação. Escolher o estado certo – Incentivos fiscais, custos operacionais e proximidade de hubs logísticos variam muito entre Flórida, Texas e Califórnia. Estrutura societária sólida – Uma LLC por si só não basta; é preciso planejamento tributário e conformidade regulatória. Planejar em moeda forte – Operar em dólar amplia previsibilidade financeira e reduz riscos cambiais. Adaptação cultural – O que engaja no Brasil pode não ter adesão nos EUA; compreender hábitos de consumo e linguagem é essencial.

Sobre a Ecco Planet Consulting

A Ecco Planet Consulting é uma empresa especializada em consultoria para internacionalização de negócios e investimentos nos Estados Unidos, com sedes em Orlando e Miami, na Flórida. Fundada em 2010, a empresa já conduziu mais de 2 mil projetos, assessorando investimentos que ultrapassam US$100 milhões no mercado norte-americano. Atua também nos setores de real estate e construção civil, onde já entregou mais de 300 unidades com foco em empresários e investidores de toda a América Latina. Para mais informações, acesse o site oficial, o Instagram ou o LinkedIn.

Sobre Alfredo Trindade

Alfredo Ignacio Trindade Netto é sócio-fundador e CEO da Ecco Planet Consulting. Atua há mais de 25 anos em cargos de liderança no Brasil, Argentina e Estados Unidos, com passagens por multinacionais como Carrier United Technologies, Ingersoll Rand e La Fortezza. Desde 2009, lidera projetos de internacionalização de empresas e investimentos no mercado americano. É formado em Ciências Econômicas e Administração de Empresas e atua como Agente de Real Estate licenciado pelo estado da Flórida. Para mais informações, acesse o Linkedin.

