SBO Kids: programação especial de atividades no mês das crianças
Santa Bárbara d’Oeste celebra o mês de outubro com uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças, em 12 de outubro. A ação “SBO Kids – Brincar, Aprender e Sorrir” terá futebol, brincadeiras, apresentações teatrais e do Canil da Guarda Municipal, dança, espetáculos, oficina de educação ambiental, música e muita diversão para as famílias do município.
“Vamos proporcionar muitas brincadeiras e esporte de maneira gratuita e integrada para as crianças pela primeira vez na cidade. O ‘SBO Kids’ só foi possível devido à união de todos para fortalecer e celebrar o direito do brincar tão presente nas políticas públicas em Santa Bárbara”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.
Entre os destaques da programação está o tradicional futebol de rua do projeto “Bosque dos Sonhos”, que será realizado no dia 12 de outubro, um domingo, no Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita, com direito a brinquedos infláveis, contação de histórias, corte de cabelo, cachorro-quente, pipoca e algodão-doce. Outro destaque é o “Brinca SBO”, no Parque das Paineiras (Parque Linear), no dia 18, com estações de brincadeiras tradicionais, oficina de educação ambiental e apresentação do Canil da Guarda Municipal.
Além disso, haverá integração da Secretaria de Promoção Social com os serviços de convivência através das parcerias da ABE – Casa da Criança, Serviço Social em Promoção à Cidadania Imaculada Conceição (SSPCIC), Associação de Melhoria para a Vida (AMEV) e Associação de Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM), com programação especial entre os dias 13 e 17 de outubro, envolvendo cerca de 600 crianças.
A Rede Municipal de Ensino também realiza atividades específicas em comemoração ao Dia das Crianças nas escolas municipais, com programação diversificada, lúdica e divertida.
A programação do “SBO Kids” se encerra com carnaval, com apresentação do “Bloquinho Animadinho”, evento do Palco Aberto, no Parque dos Ipês, no dia 26 de outubro, às 16 horas.
O “SBO Kids” é uma realização do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Esporte, Educação, Cultura e Turismo, Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran) e conta com apoio de diversas entidades, instituições, empresas e voluntários.
O direito da criança e do adolescente de brincar, praticar esporte e se divertir está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O brincar é considerado fundamental para o pleno desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo, sendo componente essencial para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.
Confira a programação completa
Sábado | 4 de outubro | 16 horas
Parque dos Ipês
Palco Aberto | Narrativa Oral | Thiago Gonçalves – Buuu… Medinho
Aberto ao público
Domingo | 5 de outubro | 16 horas
Parque dos Jacarandás
Palco Aberto | Teatro | Trupe Dona Formiga – A Floresta Mágica e o Livro Perdido
Aberto ao público
6 a 10 de outubro
Programação especial nas escolas municipais
Eventos voltados aos alunos da unidade
Atividades podem se estender durante o mês de acordo com a unidade escolar
Sábado | 11 de outubro| 16 horas
Parque dos Ipês
Palco Aberto | Teatro | Casa Dois João – Histórias de Montar: Qual seu vaso?
Aberto ao público
Domingo | 12 de outubro | 8 às 12 horas
Futebol de rua “Bosque dos Sonhos”
Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita
Futebol de rua, brinquedos infláveis, corte de cabelo, pipoca, algodão-doce e cachorro-quente
Parceria “Tamo Junto”, Dj Bugão, “The Brothers”, “Aline Messias”, “Brenda Lima”11h – “Histórias na Tenda” – Confraria do Conto – contação de histórias
Aberto ao público
Domingo | 12 de outubro | 16 horas
Parque dos Jacarandás
Palco Aberto | Dança | Dario Welton – Encontro das Princesas
Aberto ao público
Segunda-feira | 13 de outubro | 14 horas
ABE – Casa da Criança (Vila Oliveira)
Oficina de podcast com o tema “Erradicação do Trabalho Infantil” (interação com o Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição)
Oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil
Evento para as crianças atendidas pela unidade
Terça-feira | 14 de outubro | 14 horas
Emefei “Maria Martiniano Gouveia Valente – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano
Projeto de Convivência – contraturno escolar
Oficinas de música e dança com apresentação de fanfarra
Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil
Evento para as crianças atendidas
Quarta-feira | 15 de outubro | 14 horas
CEU das Artes, no Planalto do Sol | Serviço Social em Promoção à Cidadania Imaculada Conceição (SSPCIC)
Oficina: Mostra de Artes – “Criança Feliz sem Trabalho Infantil”
Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil
Evento para as crianças atendidas e famílias
Quinta-feira | 16 de outubro | 14 horas
Associação de Melhoria para a Vida (AMEV) (Vista Alegre)
Oficinas coral e teclado
Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil
Evento para as crianças atendidas
Sexta-feira | 17 de outubro | 14 horas
Associação de Moradores do Bairro Mollon – Projeto Arco Íris (Mollon)
Oficinas apresentação de capoeira, dança e artesanato
Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil
Evento para as crianças atendidas
Sábado | 18 de outubro | 8h30 às 10h30
Parque das Paineiras (Parque Linear)
Brinca SBO: estações de brincadeiras tradicionais
Oficina de educação ambiental do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara)
Apresentação do Canil da Guarda Municipal (10h)
Aberto ao público
Sábado | 18 de outubro | 16 horas
Parque dos Ipês
Palco Aberto | Teatro | NAC – Alinhavando
Aberto ao público
Domingo | 19 de outubro | 16 horas
Parque dos Jacarandás
Palco Aberto | Dança | Hellen Chiquetto – As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel
Aberto ao público
Domingo | 26 de outubro| 16 horas
Parque dos Ipês
Palco Aberto | Música | O Bloquinho Animadinho
Aberto ao público
Endereços
Parque dos Ipês
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte
Parque dos Jacarandás
Rua do Estanho, s/nº, Mollon
Parque das Paineiras
Entre as avenidas Antonio Pedroso, São Paulo e Tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol
Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita
Entre as ruas Camaiuras, Euclides da Cunha, Ismael Alves e Guaianazes
