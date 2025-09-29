SBO Kids: programação especial de atividades no mês das crianças

Santa Bárbara d’Oeste celebra o mês de outubro com uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças, em 12 de outubro. A ação “SBO Kids – Brincar, Aprender e Sorrir” terá futebol, brincadeiras, apresentações teatrais e do Canil da Guarda Municipal, dança, espetáculos, oficina de educação ambiental, música e muita diversão para as famílias do município.

Leia + sobre diversão e arte

“Vamos proporcionar muitas brincadeiras e esporte de maneira gratuita e integrada para as crianças pela primeira vez na cidade. O ‘SBO Kids’ só foi possível devido à união de todos para fortalecer e celebrar o direito do brincar tão presente nas políticas públicas em Santa Bárbara”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

Entre os destaques da programação está o tradicional futebol de rua do projeto “Bosque dos Sonhos”, que será realizado no dia 12 de outubro, um domingo, no Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita, com direito a brinquedos infláveis, contação de histórias, corte de cabelo, cachorro-quente, pipoca e algodão-doce. Outro destaque é o “Brinca SBO”, no Parque das Paineiras (Parque Linear), no dia 18, com estações de brincadeiras tradicionais, oficina de educação ambiental e apresentação do Canil da Guarda Municipal.

Além disso, haverá integração da Secretaria de Promoção Social com os serviços de convivência através das parcerias da ABE – Casa da Criança, Serviço Social em Promoção à Cidadania Imaculada Conceição (SSPCIC), Associação de Melhoria para a Vida (AMEV) e Associação de Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM), com programação especial entre os dias 13 e 17 de outubro, envolvendo cerca de 600 crianças.

A Rede Municipal de Ensino também realiza atividades específicas em comemoração ao Dia das Crianças nas escolas municipais, com programação diversificada, lúdica e divertida.

A programação do “SBO Kids” se encerra com carnaval, com apresentação do “Bloquinho Animadinho”, evento do Palco Aberto, no Parque dos Ipês, no dia 26 de outubro, às 16 horas.

O “SBO Kids” é uma realização do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Esporte, Educação, Cultura e Turismo, Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran) e conta com apoio de diversas entidades, instituições, empresas e voluntários.

O direito da criança e do adolescente de brincar, praticar esporte e se divertir está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O brincar é considerado fundamental para o pleno desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo, sendo componente essencial para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.

Confira a programação completa

Sábado | 4 de outubro | 16 horas

Parque dos Ipês

Palco Aberto | Narrativa Oral | Thiago Gonçalves – Buuu… Medinho

Aberto ao público

Domingo | 5 de outubro | 16 horas

Parque dos Jacarandás

Palco Aberto | Teatro | Trupe Dona Formiga – A Floresta Mágica e o Livro Perdido

Aberto ao público

6 a 10 de outubro

Programação especial nas escolas municipais

Eventos voltados aos alunos da unidade

Atividades podem se estender durante o mês de acordo com a unidade escolar

Sábado | 11 de outubro| 16 horas

Parque dos Ipês

Palco Aberto | Teatro | Casa Dois João – Histórias de Montar: Qual seu vaso?

Aberto ao público

Domingo | 12 de outubro | 8 às 12 horas

Futebol de rua “Bosque dos Sonhos”

Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita

Futebol de rua, brinquedos infláveis, corte de cabelo, pipoca, algodão-doce e cachorro-quente

Parceria “Tamo Junto”, Dj Bugão, “The Brothers”, “Aline Messias”, “Brenda Lima”11h – “Histórias na Tenda” – Confraria do Conto – contação de histórias

Aberto ao público

Domingo | 12 de outubro | 16 horas

Parque dos Jacarandás

Palco Aberto | Dança | Dario Welton – Encontro das Princesas

Aberto ao público

Segunda-feira | 13 de outubro | 14 horas

ABE – Casa da Criança (Vila Oliveira)

Oficina de podcast com o tema “Erradicação do Trabalho Infantil” (interação com o Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição)

Oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil

Evento para as crianças atendidas pela unidade

Terça-feira | 14 de outubro | 14 horas

Emefei “Maria Martiniano Gouveia Valente – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano

Projeto de Convivência – contraturno escolar

Oficinas de música e dança com apresentação de fanfarra

Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil

Evento para as crianças atendidas



Quarta-feira | 15 de outubro | 14 horas

CEU das Artes, no Planalto do Sol | Serviço Social em Promoção à Cidadania Imaculada Conceição (SSPCIC)

Oficina: Mostra de Artes – “Criança Feliz sem Trabalho Infantil”

Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil

Evento para as crianças atendidas e famílias

Quinta-feira | 16 de outubro | 14 horas

Associação de Melhoria para a Vida (AMEV) (Vista Alegre)

Oficinas coral e teclado

Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil

Evento para as crianças atendidas

Sexta-feira | 17 de outubro | 14 horas

Associação de Moradores do Bairro Mollon – Projeto Arco Íris (Mollon)

Oficinas apresentação de capoeira, dança e artesanato

Apresentação de oficina de esquete teatral sobre erradicação do trabalho infantil

Evento para as crianças atendidas

Sábado | 18 de outubro | 8h30 às 10h30

Parque das Paineiras (Parque Linear)

Brinca SBO: estações de brincadeiras tradicionais

Oficina de educação ambiental do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara)

Apresentação do Canil da Guarda Municipal (10h)

Aberto ao público

Sábado | 18 de outubro | 16 horas

Parque dos Ipês

Palco Aberto | Teatro | NAC – Alinhavando

Aberto ao público

Domingo | 19 de outubro | 16 horas

Parque dos Jacarandás

Palco Aberto | Dança | Hellen Chiquetto – As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel

Aberto ao público

Domingo | 26 de outubro| 16 horas

Parque dos Ipês

Palco Aberto | Música | O Bloquinho Animadinho

Aberto ao público

Endereços

Parque dos Ipês

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte

Parque dos Jacarandás

Rua do Estanho, s/nº, Mollon

Parque das Paineiras

Entre as avenidas Antonio Pedroso, São Paulo e Tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol

Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita

Entre as ruas Camaiuras, Euclides da Cunha, Ismael Alves e Guaianazes

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP