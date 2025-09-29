Americana prorroga prazo de consulta pública para o Plano de Educação

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, prorrogou para 5 de outubro o prazo da consulta pública para a elaboração de proposta para o Plano Municipal de Educação (PME) 2025-2035, que estabelece diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a educação municipal em um período de dez anos. A população pode contribuir abrindo o banner do PME no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, e por meio de cartazes distribuídos às escolas.

A consulta pública foi lançada no dia 23, em cerimônia no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, quando foram entregues 100 cartazes a representantes de escolas da rede municipal e da sociedade civil participantes do encontro. Além da ampliação de prazo, a Secretaria de Educação disponibilizou outros 110 cartazes para escolas da rede estadual de ensino.

O Plano Municipal de Educação tem o objetivo de garantir a melhoria da qualidade e a expansão da educação em todos os níveis e as propostas recebidas por meio da consulta pública visam a construção coletiva de um documento diverso, eficaz e inclusivo.

“A consulta pública visa que o Plano Municipal de Educação reflita os anseios de toda a comunidade escolar e isso inclui as famílias, os gestores, os professores, as equipes de apoio e os próprios estudantes. A colaboração da sociedade civil é indispensável para a construção de um plano que, em sua essência democrática e emancipadora, assegure a todos o direito a uma educação inclusiva, com equidade e de excelência, como proposto pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

