O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, anuncia uma nova etapa de sua estratégia de verificação de perfis e páginas na plataforma. A partir de agora, profissionais que desejarem adicionar títulos relacionados a recrutamento ou liderança precisarão comprovar vínculo com a organização listada. A plataforma também passa a permitir que um número maior de empresas obtenha o selo de página verificada, incluindo aquelas com Página Premium ou que utilizam produtos comerciais do LinkedIn.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As mudanças fazem parte do compromisso do LinkedIn com a construção de um ambiente mais seguro e confiável para seus usuários(as) em todo o mundo. Até o momento, mais de 90 milhões de usuários(as) já adicionaram informações verificadas aos seus perfis. Dados da plataforma mostram que contas com algum tipo de verificação recebem, em média, 60% mais visualizações de perfil, 30% mais solicitações de conexão e 50% mais engajamento em postagens – o que reforça a importância desses recursos para aumentar a visibilidade e a confiança nas interações profissionais.

“Estamos dando mais um passo importante para tornar o LinkedIn um ambiente ainda mais confiável e transparente. Ao ampliar o acesso às verificações e exigir confirmação para cargos estratégicos, queremos fortalecer a credibilidade dos perfis e das páginas empresariais. Isso não apenas protege os profissionais e as empresas contra fraudes, mas também valoriza conexões autênticas e oportunidades reais. Nosso compromisso é seguir investindo em soluções que reforcem a confiança na plataforma e ajudem a criar um ecossistema mais seguro para todos(as)”, afirma Milton Beck, Diretor Geral do LinkedIn para América Latina e África.

Validação obrigatória para recrutadores e cargos executivos

Com a atualização, qualquer profissional que deseje incluir no perfil cargos como “Recrutador(a)”, “Especialista em Aquisição de Talentos”, ou similares, precisará comprovar o vínculo com a empresa. A medida também se aplica a títulos de nível executivo, como Diretor(a), Vice-Presidente e Gerente Geral. Esses papéis passarão a exigir a mesma verificação de vínculo para serem adicionados.

A decisão foi tomada após um aumento nas tentativas de falsificação de identidade na plataforma. Desde abril, quando a verificação obrigatória foi implementada para cargos C-level, mais de 42 mil tentativas de fraude foram bloqueadas, com apenas dois casos legítimos reportados com dificuldade na autenticação, ambos relacionados a inconsistências no domínio da empresa – o que demonstra ampla aceitação da funcionalidade. No mesmo período, mais de 31 mil profissionais em cargos de liderança (C-level) validaram seus vínculos profissionais de forma proativa, demonstrando disposição da comunidade em adotar medidas adicionais quando percebem ganho real em proteção e credibilidade.

Ampliação do selo de Company Pages verificadas

Outra frente da atualização envolve a expansão do selo de verificação de páginas corporativas. A partir de agora, empresas com Página Premium ou que utilizam produtos como vagas patrocinadas, anúncios ou soluções comerciais do LinkedIn passam a ser elegíveis para o selo, que antes era limitado a organizações selecionadas.

A funcionalidade, que já conta com mais de 350 mil páginas verificadas globalmente, tem como objetivo facilitar a identificação de perfis institucionais autênticos. Segundo dados da plataforma, páginas verificadas recebem, em média, o dobro de visualizações em comparação com aquelas sem verificação. A iniciativa é especialmente relevante para pequenas e médias empresas, que são as principais beneficiadas com o novo critério de elegibilidade.

Segundo dados do LinkedIn, 85% dos(as) compradores(as) de produtos ou serviços oferecidos por PMEs consideram a confiança um fator decisivo na hora da contratação. Além disso, 4 em cada 10 pessoas afirmam pesquisar a reputação dessas empresas antes de concluir uma transação online – o que destaca a importância do selo de verificação como ferramenta para aumentar a credibilidade e atrair novos clientes.

Disponibilidade das ferramentas

Os novos recursos de verificação estão disponíveis globalmente para perfis configurados em inglês.

Sobre o LinkedIn

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Estamos presentes em mais de 200 países e contamos com mais de 1 bilhão de usuários(as), sendo deles mais de 85 milhões de brasileiros(as). Ajudamos a conectar os(as) profissionais do mundo a oportunidades de emprego e a transformar a forma com que as empresas contratam, divulgam suas marcas e vendem. Nossa visão é criar oportunidades econômicas para todos(as) os(as) usuários(as) do mercado de trabalho.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares