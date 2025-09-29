Mizzoni vai pra cima do DAE pela falta d’água em Americana

O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) sobre a atual situação do abastecimento de água no município.

No documento, o parlamentar destaca que a cidade enfrenta problemas recorrentes no serviço de água. “A cidade de Americana vem enfrentando sérias dificuldades no abastecimento de água, situação que tem gerado inúmeros transtornos à população. Em diversos bairros, o fornecimento tem sido interrompido de forma constante e, quando restabelecido, em muitos casos a água apresenta qualidade duvidosa, com aspecto turvo e inadequado para consumo imediato”, comenta.

Mizzoni lembra que a bacia do Rio Piracicaba, um dos principais pontos de captação de água de Americana, vem passando por uma crise hídrica reconhecida e anunciada pelo governo do estado de São Paulo. Por conta disso, o parlamentar defende que o DAE deveria apresentar mais informações sobre como está trabalhando para amenizar a situação. “A ausência de informações oficiais e transparentes abre espaço para desinformação, insegurança e especulações, ampliando a insatisfação popular e comprometendo a confiança da sociedade no poder público”, conclui Jean.

No requerimento, o parlamentar pergunta se o departamento possui dados atualizados sobre a qualidade e quantidade de água disponível para o consumo dos moradores; de que maneira o órgão está operando para minimizar as perdas de água tratada por vazamentos; e se o DAE possui algum plano emergencial para melhorar a qualidade do serviço prestado, entre outros questionamentos.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira, dia 30, e se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

