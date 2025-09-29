Prefeito de Americana explica oscilações no abastecimento e menor volume de água tratada

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta segunda-feira (29) que será publicado um decreto de emergência hídrica no município. A medida vai permitir a adoção de ações imediatas para minimizar os impactos da estiagem prolongada e da baixa qualidade da água do Rio Piracicaba no abastecimento do município.

Segundo o prefeito, a decisão é necessária diante da gravidade da situação enfrentada. “Estamos vivendo um momento crítico, que exige respostas rápidas. O decreto de emergência hídrica vai nos dar condições de intensificar as ações necessárias para reduzir os impactos à população e garantir que todos tenham acesso à água de qualidade neste período de escassez hídrica”, afirmou Chico.

A medida vem ao encontro do decreto da SP Águas, que declarou estado de escassez hídrica na Bacia do Rio Piracicaba, que registrou chuvas 90% abaixo da média nos últimos meses. Esse cenário afeta diretamente Americana, já que a vazão e a qualidade da água do Rio Piracicaba, responsável pelo abastecimento da cidade, estão muito baixas.

Abastecimento

Com menos volume disponível e em piores condições, o tratamento se torna mais lento e exige lavagens frequentes dos filtros, reduzindo a oferta de água tratada e provocando oscilações no abastecimento em diferentes regiões.

Com o decreto, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) poderá ampliar as equipes de reparos de vazamentos, contratar mais caminhões-pipa para atendimento em pontos específicos das regiões mais afetas e intensificar as campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.

“Não podemos desperdiçar um recurso tão essencial. É hora de união, de responsabilidade e de consciência coletiva para que possamos atravessar esse período difícil com o menor impacto possível”, afirmou o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

O DAE reforçou que a estiagem prolongada comprometeu a qualidade da água do Rio Piracicaba, dificultando o processo de captação, que precisou ser reduzido em cerca de 20%, e também de tratamento.

Volume reduzido

Para assegurar que a população receba água dentro dos padrões exigidos, o volume tratado precisou ser temporariamente reduzido. Essa condição também obriga a realização de lavagens mais frequentes nos decantadores e filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA), aumentando aproximadamente em quatro vezes, o que provoca oscilações no abastecimento em diferentes regiões da cidade.

“Sabemos que não é um momento fácil, mas enquanto não chover o que precisa temos que tomar todas as medidas necessárias para minimizar o problema da falta de água na casa das pessoas. E é isso que estamos fazendo”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

O DAE ressalta que a situação só deve ser normalizada com a retomada das chuvas, especialmente na região da cabeceira do Rio Piracicaba, e reforça o apelo para que a população colabore adotando hábitos de economia e uso consciente da água.

O anúncio contou ainda com a presença dos vereadores Marcos Caetano, Gualter Amado, Lucas Leoncine, Pastor Miguel Pires, Jean Mizzoni, Gutão do Lanche, Léo da Padaria, Fernando da Farmácia, Roberta Lima, Renan de Angelo, Levi Rossi, Wagner Rovina e Professora Juliana.