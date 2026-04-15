Projeto de destaque- A Saúde de Santa Bárbara d’Oeste foi premiada na última sexta-feira (10), durante o 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo COSEMS/SP e realizado entre os dias 8 e 10 de abril, na cidade de Santos.

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O projeto “Implantação do Protocolo Municipal de Sífilis e descentralização do CTA para as UBSs” foi contemplado como Destaque OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), que premiou as 20 experiências municipais reconhecidas pela relevância e alinhamento com diretrizes internacionais.

O anúncio e entrega dos prêmios ocorreu durante a 22ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e do 15º Prêmio David Capistrano, um dos mais importantes reconhecimentos da saúde pública municipal no país, em reconhecimento às iniciativas que se destacaram na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios paulistas. O secretário de saúde Marcus Pensuti, acompanhado durante o evento por técnicos da pasta, recebeu a premiação em nome do município.

Descrição do projeto

O projeto “Implantação do Protocolo Municipal de Sífilis e descentralização do CTA para as UBSs” teve início em setembro de 2024 e engloba profissionais da Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada, Vigilância em Saúde e Educação Permanente.

A iniciativa conta com abordagem qualitativa e quantitativa, desenvolvida nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, a partir de ações de educação permanente e reorganização do processo de trabalho. Enfermeiros participaram de formação teórica on-line (35 horas, AVASUS/Fiocruz) e capacitação presencial teórico-prática de 16 horas, conduzida por multiplicadoras do serviço especializado, abordando aconselhamento, execução de testes rápidos, interpretação de resultados e manejo clínico das ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Das 18 Unidades Básicas de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, 17 foram habilitadas como pontos de testagem rápida, ampliando a cobertura territorial e descentralizando o acesso ao diagnóstico das ISTs. A partir de março de 2025, testagem, aconselhamento e tratamento passaram a ocorrer no mesmo atendimento, reduzindo o tempo entre diagnóstico e início terapêutico e qualificando o cuidado oportuno. Como resultado, observou-se aumento da procura espontânea nas UBS, diminuição de encaminhamentos ao serviço especializado e maior integração entre Atenção Primária, Vigilância Epidemiológica e Atenção Especializada.

Entre março de 2025 e janeiro de 2026, foram realizados 1.798 testes rápidos, com identificação de 42 casos de sífilis, sete de HIV e três resultados reagentes para hepatite C, evidenciando ampliação da detecção precoce, redução de barreiras de acesso e consolidação da Atenção Primária à Saúde como porta de entrada do cuidado às ISTs no território.