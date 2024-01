A FAM – Faculdade de Americana realizou, na tarde deste domingo (21), a tradicional Prova de Bolsas FAM, que dá descontos de até 100% para os candidatos.

Mais notícias da cidade e região

Após três anos de provas online, devido ao período de pandemia, a tradicional prova de bolsas voltou no modo presencial.

No total, 1500 pessoas prestaram a prova que contou com 10 perguntas de conhecimentos gerais e uma redação. Os cursos mais concorridos nesta edição foram Psicologia em primeiro lugar, Direito e Ciências da Computação, em segundo e terceiro lugares respectivamente.

“A prova de bolsas da FAM já está no calendário daqueles que buscam o sonho de iniciar a graduação. É uma grande oportunidade para conquistar bons descontos e estudar em uma das principais Instituições da nossa região”, disse o diretor geral FAM, Gustavo Azzolini.

O resultado da Prova de Bolsas será divulgado em até 72 horas.

Saiba mais sobre a FAM, acesse: fam.br

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP