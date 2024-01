Com intuito de auxiliar os foliões para curtir o Carnaval de Santa Bárbara 2024, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, desenvolveu um novo site. Pelo link carnaval.culturasbo.com a pessoa tem à disposição a programação completa por blocos, atrações, dúvidas frequentes e até um mapa interativo. Nesta sexta-feira (19) uma reunião técnica com todos os setores envolvidos foi realizada, no Centro de Memórias.

Na aba “Blocos”, o usuário poderá conhecer a história e redes sociais de cada participante, horários, local de concentração e rotas, além de acesso rápido ao trajeto via Google Maps. As novidades para 2024 são os grupos inscritos: Bloco da Cana Valesca, Unidos pela Geladeira Solidária e Bloco das Rosinhas. Além deles, voltam a participar da folia os blocos: Bloco do Traquitana, Bloco do Roque, Bloco Boralá, Amigos da Lilica, Bloco Apareceu a Margarida, O Bloquinho e Bloco das Bárbaras.

Já no botão “Shows” a pessoa terá a agenda completa da programação que ocorrerá exclusivamente no palco da Praça Central nos três dias de evento. Alexandra Souza e Banda se apresentará no dia 10 de fevereiro, sábado, das 16 às 18 horas, e das 20 às 23 horas; seguido da Banda Alto Astral no dia 11, no domingo, das 16 às 18 horas, e das 20 às 23 horas; e por fim, Robson Cruz e Banda, no dia 12, segunda-feira, das 19 às 23 horas.

Por sua vez, o Mapa Interativo conta com possibilidade de visualizar toda estrutura da festa por bloco e por atração, seus históricos e redes sociais e informações básicas, bloqueios de ruas, dicas de segurança, achados e perdidos, base e ponto de patrulhamento da Polícia Militar, além da divulgação dos pontos de banheiros, de alimentação, de hidratação pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) e cestos de lixo e recicláveis.

“O mapa interativo oportuniza que os foliões possam identificar toda estrutura oferecida. Nós utilizamos a plataforma Google Maps para que todos tenham um acesso facilitado a essas informações na palma da mão através dos seus smartphones”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “A pedido do prefeito Rafael Piovezan, conseguimos integrar todas as secretarias, a Guarda Municipal e a Polícia Militar para realmente fazer um evento 100% organizado”, complementou.

Em caso de dúvidas, a população também pode acessar um FAQ (acrónimo da expressão em inglês “Frequently Asked Questions”), que são as “Perguntas Frequentes” sobre o evento. As questões enfatizam informações gerais da folia, classificação e gratuidade do evento, órgãos realizadores, horários, história da ação e dicas turísticas e de segurança.

Trânsito

Diferente do ano passado, a organização do evento realizará o bloqueio de ruas e avenidas para a passagem dos 10 blocos carnavalescos todos no mesmo horário, às 13 horas, para melhor planejamento dos motoristas. Durante o deslocamento dos blocos haverá escolta pela Guarda Civil Municipal. Os bloqueios serão removidos após a passagem de cada bloco. Também a partir das 13 horas a Praça Central terá ambas vias do traffic calming interditadas, nas ruas Santa Bárbara e Dona Margarida, com desbloqueio programado para meia-noite de cada dia.

Alimentação

Brediks Spettos, Luz Gastronomia, Feltrin Burger, Doce Espigas Derivados de Milho, Padaria Dona Vitória, Ki Pastel, Pão com Linguiça do Mineiro e House Açaí, além do patrocinador do evento Sancta Cervejaria, são os empreendimentos gastronômicos da edição que trarão um cardápio diferenciado na Praça Central. Todos foram credenciados anteriormente por meio do edital da Rede Gastronômica.

Confira:

– Brediks Spettos

Spetto Carne, Spetto Medalhão de Frango, Spetto Kafta Recheada, Spetto Linguiça, Spetto Queijo Coalho, Banana da Casa e Banana Clássica



– Luz Gastronomia

Porção Mista de 1/2 Anel de Cebola 1/2 Batata Frita e 1/2 Calabresa Acebolada, Porção Inteira (opções): Anel de Cebola, Batata Frita ou Calabresa Acebolada, Porção de Carne (opções): Carne Ancho, Frango Frito e Porção Mista (3 opções): Escolha 3 opções de sua preferência. Adicional de Bacon, Catupiry ou Cheddar.

– Feltrin Burger

Smash Burger, Smash Clássico e Smash Bacon. Adicionais Carne ou Bacon

– Doce Espigas Derivados de Milho

Pamonha, Curau, Milho no Prato, Milho Gourmet, Cuscuz e Sorvete de Milho

– Padaria Dona Vitoria

Lanche de Pernil, Lanche de Costela e Brownie

– Ki Pastel

Pastel de Carne, de Queijo, de Pizza e de Frango com Requeijão

– Pão com Linguiça do Mineiro

Lanche Tradicional, Lanche Completo com Queijo e Lanche Completão

– House Açaí

Copo 300 ml. com 2 adicionais, Copo 500 ml. com 3 adicionais, Copo 700 ml. com 4 adicionais, Pote 300 ml. com 2 adicionais, Pote 500 ml. com 3 adicionais e Pote 700 ml. com 4 adicionais

Evento

Realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, patrocínio da Sancta Cervejaria e media partner da Vox 90, o Carnaval de SBO 2024 acontecerá nos dias 10 (sábado) e 11 de fevereiro (domingo), das 15 às 23 horas, e 12 de fevereiro (segunda-feira), das 18 às 23 horas.

Dez blocos levarão o melhor das marchinhas pelas ruas barbarenses, sempre tendo como ponto principal de dispersão, o coração da cidade, a Praça Central. Como já é de conhecimento da população e turistas, o local também terá três grupos animando a festa. Todas atividades são gratuitas.

A edição conta com nova identidade, trazendo o logo “Carnaval de SBO” em cores alegres e vibrantes remetendo o que já é visto no carnaval de rua de Santa Bárbara d’Oeste e seu público diverso. A marca deixa a versão “DuzEnta” criada para celebrar o bicentenário da cidade e é transformada na tonalidade ‘neon’ das cores roxa, rosa e azul, trazendo características mais arrojadas, atuais e modernas, mantendo na criação tipográfica o divertimento que o próprio Carnaval em Santa Bárbara d’Oeste sugere.