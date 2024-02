PSB vai testar Carlini e Gualter a prefeito

O PSB deve testar os nomes de Herb Carlini e do vereador Gualter

Amado na corrida para prefeito deste ano. O partido tinha um grupo que preferia se aproximar da pré-candidatura de Giovana Fortunato (PDT) mas acabou ficando para decidir mais adiante.

Segundo o comandante da legenda, Pedro Salvador nada está definido ainda, mas existem chances de o partido lançar candidato a prefeito este ano. “A chapa de Vereadores (as) está quase completa. No próximo domingo, haverá uma plenária do partido para receber novos filiados.”

Gualter falou ao NM que ainda não definiu qual caminho vai seguir nas eleições. Ele deve deixar o Republicanos, que vai lançar Ricardo Molina a prefeito. Carlini foi por muitos anos secretário de Educação de Americana e ‘bateu na trave’ na eleição para prefeito em 1996. Já Gualter saiu para deputado em 2022 e tem dito que pretende vir candidato a prefeito este ano, mas ainda está sem legenda definida.

