O PSDB conseguiu filiar 3 nomes em Americana e Santa Bárbara para as eleições deste ano nos últimos dias do prazo de filiação.

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O empresário Gustavo Antoniassi (Santa Bárbara) confirmou que se filiou ao partido e deve vir para a disputa de uma vaga a deputado federal. Ele contou que conversou com praticamente todos os partidos, à exceção de PT e PL antes de ‘bater o martelo’ com os tucanos.

Já no final de semana, o NM publicou aqui que o ex-vereador de Americana Vagner Malheiros voltou para o partido e deve disputar uma vaga a deputado estadual este ano.

Outro nome que deve concorrer a estadual pelo PSDB é o também ex-vereador, mas de Santa Bárbara Edvaldo Batoré.

PSDB com nomes Campinas e governador

Entre os nomes que os tucanos vão apostar com mais força este ano estão o ex-prefeito de Campinas Dr Hélio (deve vir a federal) e o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra, que ‘toca’ o partido no Estado e fez a lição de casa montando chapa para concorrer à Alesp e Câmara dos Deputados.